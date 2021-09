Češi prohráli o tři góly a přišli o Vaclíka. Belgičané jsou extratřída, uznal Souček

Čeští fotbalisté prohráli kvalifikační utkání o mistrovství světa v Belgii 0:3. Trápil je zejména domácí kanonýr Romelu Lukaku, který jeden gól dal a na další nahrál. A ještě stačil zranit brankáře Tomáše Vaclíka.

"Belgie vyhrála naprosto zaslouženě. Je to první tým na světě. Abychom mohli v těchto zápasech pomýšlet na dobrý výsledek, musí tam každý nechat mimořádný výkon. To se dnes nepovedlo," uvedl pro ČT Sport Šilhavý.

Při zářijovém programu z nejrůznějších důvodů postrádá bezmála 20 hráčů včetně potrestané útočné jedničky Schicka. Po čtvrtečním vítězném domácím zápase s Běloruskem (1:0) udělal tři změny v sestavě - zraněného Jankta nahradil Pešek, na hrotu útoku tentokrát začal Vydra a premiéru v národní A-týmu si odbyl stoper Kaša.

Právě plzeňský reprezentační nováček hned v první minutě poslal slabou malou domů na Vaclíka, který musel být po bolestivém přišlápnutí od Lukakua ošetřen. "Nešťastná malá domů, byla pomalá. Chyba," poznamenal Šilhavý.

Češi začali aktivně, vysoko napadali a v sedmé minutě měli úvodní možnost, Hložkovu ránu ale srazil Denayer. Za minutu udeřili domácí. Vanaken našel kolmicí Lukakua a ten únik zakončil přesně k tyči. Útočník, jenž se v létě vrátil do Chelsea, brankově oslavil 100. zápas za národní celek a coby nejlepší střelec belgické reprezentační historie si připsal 67. gól.

Po 14 minutách musel ze hry zraněný Vaclík, kterého mezi tyčemi při své premiéře v českém týmu nahradil Staněk. "Je to realita, musíme si s tím poradit. Zítra půjde Tomáš na rentgen a uvidíme. Podle toho se zařídíme na poslední zápas na srazu," uvedl Šilhavý.

Plzeňský gólman po půlhodině hry vyrazil Lukakuovu střelu, v 41. minutě už ale inkasoval. Rychlou kombinační akci zakončil Hazard. "Škoda toho druhého inkasovaného gólu, tam se mi zasekla noha," litoval Staněk.

V nastavení první půle mohl snížit Souček, ale trefil jen střed branky. Neprosadil se ani Vydra, který tři minuty po pauze postupoval sám na gólmana, ale velkou šanci neproměnil. V 55. minutě na opačné straně Lukaku nepřekonal Staňka.

Za osm minut vypálil Hložek, ale radost z premiérové reprezentační branky mu zkazil Courtois. "Tu střelu jsem úplně neviděl, protože jsem padal, ale Courtois to chytil nádherně. Asi proto chytá za Real Madrid," uvedl Hložek.

To bronzoví medailisté z posledního mistrovství světa, kteří stejně jako Češi došli na letošním evropském šampionátu do čtvrtfinále, si počínali v koncovce mnohem lépe. Po Lukakuově přiťuknutí patičkou se dostal v 65. minutě před Staňka střídající Saelemaekers a nezaváhal. Připsal si první reprezentační trefu. Český nebo československý tým nevyhrál ani devátý soutěžní zápas s Belgií.

"Kvalita se ukázala hlavně v proměňování šancí. U nich z toho byl většinou gól, my jsme si vypracovali tak čtyři gólové šance a nedali je. Rozdíl je markantní," připustil Šilhavý.

"Belgičané jsou extratřída, jsou zaslouženě tam, kde jsou. My jsme toho mohli ukázat víc, jako jsme ukázali v Praze. Měli jsme tam dobré věci, vytvořili jsme si nějaké šance. Belgičané si toho ale vytvořili víc a zaslouženě vyhráli. Náš tým umí určitě podat lepší výkon a má na to hrát i s takovými soupeři. Dnes jsme to ale neukázali," dodal kapitán týmu Tomáš Souček.

Utkání skupiny E kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v Bruselu:

Belgie - ČR 3:0 (2:0)

Branky: 8. Lukaku, 41. E. Hazard, 65. Saelemaekers. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). ŽK: Vertonghen, Witsel, Lukaku - Barák.

Sestavy:

Belgie: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Tielemans (81. Dendoncker), Witsel, Carrasco (57. Saelemaekers) - Vanaken (81. Lukebakio), Lukaku (81. Batshuayi), E. Hazard (73. Trossard). Trenér: Martínez.

ČR: Vaclík (14. Staněk) - Coufal, Kaša, Kalas, Matějů - Holeš, Souček - Pešek (66. Zmrhal), Barák (77. Král), Hložek (77. Wiesner) - Vydra (65. Tecl). Trenér: Šilhavý.