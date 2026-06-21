Belgie znovu v obřích problémech. De Bruyne a spol. nevyzráli ani na přestárlý Írán

Fotbalisté Belgie i v druhém utkání na mistrovství světa jen remizovali, tentokrát v Los Angeles 0:0 s Íránem. Oba týmy mají v tabulce skupiny G po dvou bodech. Ve druhém poločase byl vyloučen Belgičan Nathan Ngoy.
V noci od 03:00 SELČ v dalším utkání skupiny hraje Nový Zéland ve Vancouveru s Egyptem, oba mají po úvodních zápasech po bodu.
"Rudí ďáblové" se zatím nepříliš úspěšně snaží zahnat vzpomínku na minulé MS 2022 v Kataru, kde vypadli ve skupinové fázi, přestože přijeli jako jeden z favoritů turnaje. Írán dnes nastoupil s nejstarší základní jedenáctkou na MS od roku 1966, kdy se začaly vést záznamy. Její věkový průměr byl 32 let a 181 dní.
V závěrečných zápasech skupiny se Belgie ve Vancouveru utká s Novým Zélandem a Egypt narazí v Seattlu na Írán. Obě utkání mají shodný výkop v sobotu od 05:00 SELČ.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina G (Los Angeles):
Belgie - Írán 0:0
Rozhodčí: Herrera - Navarro, Chade - Mastrangelo (video, všichni Arg.). ŽK: Lukaku - Ezatolahí. ČK: 67. Ngoy (Belgie). Diváci: 70.317.
Belgie: Courtois - Meunier (58. Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper - Raskin (58. Vanaken), Tielemans - Saelemaekers (58. Lukebakio), De Bruyne (87. Fernandez-Pardo), Trossard - Lukaku (73. Theate). Trenér: Garcia.
Írán: Baíranvánd - Hardání (46. Džahánbachš), Kanaaní, Chalílzadé, Nematí, Hadžsáfí (66. Mohammadí) - Rezajíán, Ghoddos (79. Moghanlú), Ezatolahí (85. Hosejnzádé), Mohebí (66. Torabí) - Taremí. Trenér: Ghálenoeí.
ŽIVĚ Írán opět zablokoval Hormuzský průliv. Izrael porušuje příměří, argumentuje Teherán
Íránské vojenské velitelství v sobotu odpoledne oznámilo, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli „zlé vůli“ Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J. D. Vance v reakci pro televizní stanici Fox News uvedl, že o uzavření úžiny nejsou důkazy.
Zemřel Ramiro Valdés, věrný souputník Fidela Castra, který byl i v Československu
Ve věku 94 let zemřel Ramiro Valdés Menedéz, jeden z předních spolupracovníků Fidela Castra, který byl oslavován jako hrdina kubánské revoluce. Oznámil to v neděli podle agentury Reuters na sociálních sítích kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. Příčinu úmrtí nezveřejnil. Valdés v minulosti navštívil i Československo.
Záchranáři u Rokycan hledali osmnáct parašutistů, čtyři sportovci se vážně zranili
V Rokycanech se vážně zranili čtyři parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. S těžkými zraněními především pohybového aparátu byli transportováni na urgentní příjmy nemocnic v Plzni a Praze. Tři z nich utrpěli život ohrožující poranění. Policie s hasiči a záchranáři pátrala po 18 parašutistech na devíti padácích, uvedla krajská mluvčí policie Barbora Kunešová.
Léto se ohlásilo tropickým víkendem, teplotní rekordy padaly v Česku ve velkém
Počasí o tomto víkendu přineslo do Česka vysoké teploty, v sobotu na mnoha místech padly teplotní rekordy. Zároveň se po oba dny vyskytovaly silné bouřky, které byly někde doprovázené přívalovým deštěm a kroupy. Bouřky lámaly větve, komplikovaly dopravu na silnicích i na železnici.
Španělé na MS důrazně napravili blamáž, Yamal zlomil historický rekord
Fotbalisté Španělska zvítězili 4:0 nad Saúdskou Arábií a připsali si první výhru na mistrovství světa. Hlavní postavou evropských šampionů, kteří v úvodním utkání remizovali bez branek s Kaverdami, byl Mikel Oyarzabal.