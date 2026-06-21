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Sport

Belgie znovu v obřích problémech. De Bruyne a spol. nevyzráli ani na přestárlý Írán

ČTK,Sport

Fotbalisté Belgie i v druhém utkání na mistrovství světa jen remizovali, tentokrát v Los Angeles 0:0 s Íránem. Oba týmy mají v tabulce skupiny G po dvou bodech. Ve druhém poločase byl vyloučen Belgičan Nathan Ngoy.

FIFA World Cup 2026 - Group G - Belgium v Iran
Belgie - Írán, Nathan NgoyFoto: REUTERS – KIRBY LEE
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V noci od 03:00 SELČ v dalším utkání skupiny hraje Nový Zéland ve Vancouveru s Egyptem, oba mají po úvodních zápasech po bodu.

"Rudí ďáblové" se zatím nepříliš úspěšně snaží zahnat vzpomínku na minulé MS 2022 v Kataru, kde vypadli ve skupinové fázi, přestože přijeli jako jeden z favoritů turnaje. Írán dnes nastoupil s nejstarší základní jedenáctkou na MS od roku 1966, kdy se začaly vést záznamy. Její věkový průměr byl 32 let a 181 dní.

V závěrečných zápasech skupiny se Belgie ve Vancouveru utká s Novým Zélandem a Egypt narazí v Seattlu na Írán. Obě utkání mají shodný výkop v sobotu od 05:00 SELČ.

Mistrovství světa ve fotbale:

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Skupina G (Los Angeles):

Belgie - Írán 0:0

Rozhodčí: Herrera - Navarro, Chade - Mastrangelo (video, všichni Arg.). ŽK: Lukaku - Ezatolahí. ČK: 67. Ngoy (Belgie). Diváci: 70.317.

Belgie: Courtois - Meunier (58. Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper - Raskin (58. Vanaken), Tielemans - Saelemaekers (58. Lukebakio), De Bruyne (87. Fernandez-Pardo), Trossard - Lukaku (73. Theate). Trenér: Garcia.

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Írán: Baíranvánd - Hardání (46. Džahánbachš), Kanaaní, Chalílzadé, Nematí, Hadžsáfí (66. Mohammadí) - Rezajíán, Ghoddos (79. Moghanlú), Ezatolahí (85. Hosejnzádé), Mohebí (66. Torabí) - Taremí. Trenér: Ghálenoeí.

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