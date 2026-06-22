Belgie to schytává víc než Češi, Zlatan na stadionu usnul. Šokuje tragický De Bruyne

Belgická média reprezentační výběr cupují na kusy, nevybíravou kritikou ale „Rudé ďábly“ bombarduje celý fotbalový svět. Čekalo se ze dvou zápasů na MS šest bodů a výhody plynoucí z prvního místa ve skupině. Realita? Dva body po remízách s Egyptem a Íránem a strach o holé přežití. Navíc hra, která nudí.
„Cítím se pod psa. Opravdu jsem to neudělal schválně,“ kál se sklíčený nešťastník Maxim de Cuyper.
Právě on měl v duelu proti Íránu tři velké šance, jedna snad nemohla být vyloženější. Hrdinou byl ale brankář Alírezá Baíranvánd.
Za dva zápasy mají hvězdní Belgičané na kontě 38 střel. A v podstatě žádný gól. Jedinou jejich dosavadní branku si dal v úvodním duelu Egypt sám.
V Belgii ožívají vzpomínky na čtyři roky starou blamáž. Na mundialu v Kataru měli být Red Devils černým koněm, mluvilo se o poslední šanci pro „zlatou generaci“ kolem superhvězd, jakými byly Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne, Eden Hazard nebo Thibaut Courtois. Jenže v základní skupině Belgičané vstřelili jediný gól a jeli domů s ostudou.
Tehdy byli pro smích a terčem jsou i nyní.
„Pro takový výkon neexistuje žádná omluva. Je to jeden velký průšvih. Kde je nějaká herní inteligence?“ opřel se do národního týmu belgický deník Sporza a připomněl, že mohlo být i hůř. Gól Íránu zneplatnil těsný ofsajd, Belgie dohrávala o deseti a Courtois předvedl několik klíčových zákroků.
Termín „zlatá generace“ některé média sarkasticky přeformulovala na „stará generace“.
„Tento tým je jako lev bez zubů. K ničemu,“ napsal bez obalu britský Daily Mail.
„Co se s nimi stalo? Měli sice většinu velkých šancí, ale byli zoufale slabí. Chyběla intenzita, naléhavost i kvalita. S mužstvem zlaté generace nemá tento tým vůbec nic společného a klidně může znovu vypadnout už ve skupině,“ pokračoval.
„Belgie se i ve druhém skupinovém zápase úplně znemožnila,“ popsal nizozemský Voetbal International.
Britská veřejnoprávní stanice BBC v titulku hlásala: „Belgie vykazuje stále výraznější známky úpadku.“
Americký server Bleacher Report si z belgických hvězd Lukakua a De Bruyneho vystřelil fotomontáží před domovem seniorů.
Zejména jeden z nejlepších plejmakerů své generace De Bruyne je pouhým stínem hráče, který byl dlouhá léta klíčovou zbraní mašiny jménem Manchester City. Fanoušky děsí jeho pomalé rozhodování a dříve nemyslitelné ztráty míče, kterých bylo v utkání s Íránem přes dvacet.
„Kevin de Bruyne chtěl na mistrovství světa naposledy zazářit, ale krutý závěr je takový, že vůbec nedosahuje své obvyklé úrovně. Nelze mu upřít snahu, ovšem s míčem u nohy to není vůbec dobré,“ divila se Sporza v komentáři.
Naprosto upřímně a bez servítků se dle své nátury vyjádřil Zlatan Ibrahimovic.
„V prvním poločase jsem málem usnul. Ve druhém už jsem usnul doopravdy. Tady není o čem mluvit,“ odmítla hodnotit švédská superstar působící během MS v roli stálého experta stanice Fox Sports.
Belgičané v závěrečném utkání základní skupiny musí bezpodmínečně porazit Nový Zéland. Před turnajem by o splnitelnosti této mise nikdo ani v nejmenším nepochyboval. Nyní se ale jeví mnohem složitěji.
Sprechen sie deutsch? Odpověď rozhodne, zda vás pustí na koupaliště v Halle
Koupaliště ve východoněmeckém městě Halle zakázalo vstup lidem, kteří neumějí dostatečně dobře německy. Provozovatelé to zdůvodnili tím, že návštěvníci musejí dodržovat řád, a neumí-li německy, nemohou si jej přečíst. Rozhodnutí vyvolalo ostrou debatu. Koupaliště čelí na sociálních sítích obvinění z rasismu, řada lidí ale kroku vyjadřuje podporu.
Rozseknuto: Babiš vyšachoval Pavla ze summitu NATO. Hrad avizoval, kdy přijde reakce
Vláda Andreje Babiše (ANO) rozsekla měsíce se táhnoucí spor o to, zda „dovolí“ prezidentovi Petru Pavlovi zúčastnit se summitu NATO, který se chystá v turecké Ankaře. Premiér potvrdil, že se hlava státu oficiálně nezúčastní aliančního jednání, důvodem jsou rozdílné pohledy ohledně výdajů na obranu. Prezident Pavel již dříve avizoval, že je ve hře kompetenční žaloba, pokud nebude součástí delegace.
Zjitřené emoce u soudu. Advokátka Suková a její dcera půjdou za zpronevěru peněz klientů do vězení
Soud v pondělí poslal advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou na sedm a 5,5 roku do vězení za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Zároveň oběma zakázal činnost v advokacii na deset let. Podle nepravomocného verdiktu zpronevěřily ženy klientům celkem přes 161 milionů korun, policie peníze nedohledala.
Ligový chaos, soupeře zná i vyloučená Karviná. Počet týmů je dál záhadou
Fotbalová Karviná, kterou Etická komise FAČR vyloučila z první ligy, figuruje v losu nové sezony nejvyšší soutěže.