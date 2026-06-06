Belgie excelovala a prodloužila famózní sérii. Němci porazili domácí USA

Fotbalisté Portugalska porazili doma v prvním ze dvou přípravných zápasů před mistrovstvím světa Chile 2:1. Německo zvítězilo v generálce na půdě jednoho z hostitelů turnaje USA 2:1. Další pořadatel šampionátu Kanada remizovala v Montrealu s Irskem 1:1. Lépe se jasnými výhrami naladily Belgie, Paraguay a Saúdská Arábie, naopak Haiti podlehlo Peru 1:2.
Za Portugalsko odehrál první poločas kapitán Ronaldo, jehož čeká rekordní šesté MS. Světový rekordman v počtu reprezentačních zápasů (227) i branek (143) jako jediný skóroval na pěti šampionátech.
V závěru úvodního dějství po vzájemné šarvátce dostali červenou kartu Leao s Románem. Po změně stran zařídili výhru domácích střídající Guedes a Fernandes, v nastavení snížil další příchozí hráč z lavičky Cepeda. Tým z Pyrenejského poloostrova prohrál jediný z posledních 12 zápasů a před odletem na MS ho čeká ještě ve středu generálka s Nigérií.
Němce poslal do vedení už ve druhé minutě Havertz, za domácí srovnal Robinson. Ve druhé půli rozhodl Sané. Výběr trenéra Nagelsmanna vstoupí do turnaje proti debutantovi Curacau se sérií devíti výher. Američané prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů, na MS začnou proti Paraguayi.
Kanadu poslal do vedení O'Brien vlastním gólem. Po hodině hry neproměnil irský kanonýr Parrott penaltu, z dorážky se ale prosadil Ogbene.
Hostitel závěrečného turnaje natáhl sérii neporazitelnosti na osm zápasů. V úvodu MS jej čeká Bosna a Hercegovina. Irsko v březnovém semifinále play off o postup na šampionát nestačilo v penaltovém rozstřelu na Česko, které se na šampionát probojovalo po 20 letech a podruhé v samostatné historii.
Belgie před odletem do dějiště turnaje rozdrtila v Bruselu Tunisko 5:0. V první půli se trefil Trossard, po změně stran se prosadili De Ketelaere, De Bruyne a střídající hráči Lukebakio a Raskin. Po druhé brance hráli hosté bez vyloučeného Gharbího.
„Rudí ďáblové“ nenašli přemožitele už 13 zápasů a ideálně se naladili na svůj první utkání na MS proti jiné africké zemi Egyptu. Tunisané vyhráli jediný z posledních sedmi duelů, v úvodu šampionátu je čeká Švédsko.
Poprvé od roku 2010 se na světové vrcholné akci představí Paraguay. Výběr jihoamerické země se naladil na úvodní souboj s USA vítězstvím 4:0 nad Nikaraguou, o které se postarali čtyři různí střelci.
Saúdská Arábie si poradila s Portorikem 3:0 a vyhrála po sérii čtyř porážek. Pod řeckým trenérem Donisem, jenž se mužstva ujal teprve v dubnu, zvítězila na druhý pokus. Ještě před vstupem do turnaje sehraje přípravný zápas se Senegalci.
Haiti v generálce nestačilo na Peru, přestože vedlo. Karibská země se zúčastní MS po 52 letech, nejprve vyzve Skotsko.
Výsledky přípravných fotbalových utkání před mistrovstvím světa
Přípravná fotbalová utkání před mistrovství světa:
Asunción: Paraguay - Nikaragua 4:0 (2:0)
Branky: 17. Kaku z pen., 42. Almirón, 62. Galarza, 67. Maidana.
Montreal: Kanada - Irsko 1:1 (1:0)
Branky: 23. vlastní O'Brien - 60. Ogbene.
Miami: Haiti - Peru 1:2 (1:0)
Branky: 16. Isidor - 81. Garcés, 84. Vélez.
Austin: Saúdská Arábie - Portoriko 3:0 (1:0)
Branky: 45.+1 Mandáš, 50. Hamdán, 88. S. Davsárí.
Brusel: Belgie - Tunisko 5:0 (1:0)
Branky: 28. Trossard, 53. De Ketelaere, 65. De Bruyne, 85. Lukebakio, 87. Raskin. ČK: 62. Gharbí (Tunisko).
Oeiras: Portugalsko - Chile 2:1 (0:0)
Branky: 58. Guedes, 75. Fernandes - 90.+2 Cepeda. ČK: 45.+2 Leao - 45.+2 Román.
Chicago: USA - Německo 1:2 (1:1)
Branky: 37. Robinson - 2. Havertz, 57. Sané.
21:00 San Diego: Švýcarsko - Austrálie,
22:00 Tampa: Anglie - Nový Zéland,
22:00 Los Angeles: Katar - Salvador.
Jsou tři věci, které neodhadnete: Bůh, sex a EU. Premiér malé země šokoval Brusel
Stalo se to hned po příjezdu na summit EU-Západní Balkán. Albánského premiéra Edi Ramu se novináři zeptali, kdy konečně Albánie (která má status kandidátské země už od roku 2014) vstoupí do Evropské unie. Dvoumetrový Rama, který patří spolu s o centimetr vyšším srbským prezidentem Vučićem k nejvyšším úřadujícím hlavám státu, se vůbec nekrotil ve své frustraci a kritice bruselské byrokracie.
Tchaj-wan dostal z Číny pár ohrožených pand, navzdory napětí
Zoologická zahrada v hlavním městě Tchaj-wanu v sobotu obdržela z Číny pár ohrožených pand červených. Jedná se o první výměnu zvířat mezi zoologickými zahradami obou zemí za více než deset let, a to navíc v době, kdy napětí mezi oběma státy roste, píše agentura AP.
Agassi, další Američané i Wozniacká se vysmáli Menšíkovi. Schytali za to kritiku
Jakub Menšík sklidil za svou pohádkovou jízdu na grandslamovém Roland Garros chválu ze všech stran, jakákoli negativa se na jeho pařížském představení hledala velmi složitě. Ale přece jen: jedno z rozhodnutí mladého Čecha se nepozdávalo legendárnímu Andremu Agassimu ani dalším bývalým tenisovým hvězdám včetně Dánky Caroline Wozniacké.
„Nechtěla bych s tebou hrát znovu.“ Roland Garros ovládl ruský zázrak
Ruská tenistka Mirra Andrejevová získala na Roland Garros v devatenácti letech premiérový grandslamový titul. V duelu nečekaných finálových debutantek porazila Polku Maju Chwaliňskou 6:3, 6:2 a ukončila její senzační tažení turnajem z kvalifikace. Turnajová osmička porazila na pařížské antuce 114. hráčku světového žebříčku za hodinu a 23 minut.