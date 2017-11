Chorvati nedali Řekům šanci a MS mají na dosah. Do baráže vstoupilo vítězně i Švýcarsko

AKTUALIZOVÁNO před 25 minutami

Praha - Fotbalisté Chorvatska v úvodním utkání evropské části baráže v Záhřebu rozstříleli 4:1 Řecko a přiblížili se postupu na mistrovství světa. Ve druhém dnešním utkání Švýcarsko zvítězilo díky diskutabilní penaltě 1:0 v Severním Irsku. Odvety jsou na programu v neděli.

Chorvatsko o vysoké výhře rozhodlo už v prvním poločase, který díky penaltě Modriče a brankám Kaliniče s Perišičem vyhrálo 3:1, a jako druhý tým v historii baráže dokázalo dát v úvodním dějství tři góly. Před ním se to v roce 1997 povedlo Jugoslávii v duelech s Maďarskem dokonce dvakrát.

Krátce po přestávce přidal čtvrtý gól Kramarič a Chorvatsko je na nejlepší cestě udržet si stoprocentní barážovou úspěšnost. Z play off už dvakrát postoupilo na mistrovství světa (1998 a 2014) a dvakrát na evropský šampionát (2004 a 2012).

Za Řecko se prosadil pouze Papasthopulos, který po půlhodině hry vyrovnal na 1:1. Zápas se také po dohodě obou svazů hrál bez hostujících fanoušků a stejné opatření bude provázet i odvetu v neděli v Aténách.

"Chtěli jsme útočit po stranách a to se vyplatilo. Stejně jako docela odvážné rozestavení s Modričem víc vpředu a obránci, kteří podporovali útok," prohlásil trenér Chorvatska Zlatko Dalič. "Už teď ale musíme myslet na to, abychom nepodcenili odvetu a přistoupili k ní tak, jako by skóre bylo 0:0," dodal.

Švýcarsku pomohla přísná penalta

Jedinou branku Švýcarska dal v 58. minutě z penalty Rodríguez. Severní Irsko, které v kvalifikační skupině skončilo i před českou reprezentací, však může cítit křivdu, protože rumunský rozhodčí Hategan velmi přísně posoudil hraní rukou Corryho Evanse. Irský obránce navíc dostal žlutou kartu a přijde o odvetu.

"Znechutilo mě rozhodnutí i žlutá karta. Byl to klíčový okamžik zápasu," řekl trenér Severního Irska Michael O'Neill. "Rozhodčímu nikdo nepřekážel ve výhledu. Corry neměl ruku v nepřirozené poloze, měl ji u těla. Navíc ho míč spíš trefil do zad než kamkoliv jinam. Dokonce jsem myslel, že rozhodčí písknul faul, nebo ofsajd, protože ruku nikdo nereklamoval," dodal.

Baráž evropské části kvalifikace MS ve fotbale - úvodní utkání:

Chorvatsko - Řecko 4:1 (3:1)

Branky: 13. Modrič z pen., 19. Kalinič, 33. Perišič, 49. Kramarič - 30. Papasthopulos.

Severní Irsko - Švýcarsko 0:1 (0:0)

Branka: 58. Rodríguez z pen.