Australský brankář utancoval peruánské fotbalisty, soupeři zahodil nápovědu

Svými roztodivnými tanečními pohyby na brankové čáře náhradní australský gólman Andrew Redmayne podle všeho vyvedl z míry fotbalisty Peru tak, že neuspěli v penaltovém rozstřelu v rozhodujícím souboji o účast na mistrovství světa.

Navíc podle australských médií během penalt sebral a zahodil svému protějšku lahev s pitím, na které měl Pedro Gallese poznámky, jak australští hráči zahrávají pokutové kopy. I když byl Redmayne po zápase oslavovaným hrdinou, sám se tak necítil.

"Hrál jsem jenom malou roli. Nemyslím si, že jsem hrdina nebo tak něco. Kluci měli pekelnou směnu, když odběhali 120 minut proti opravdu dobrému soupeři," řekl novinářům třiatřicetiletý brankář Sydney FC, který byl jako teenager na zkoušce v Arsenalu, ale celou kariéru strávil v australské lize.

V závěru prodloužení pondělního zápasu v katarském Rajjánu nahradil v brance jedničku Mathewa Ryana a pak svými tanečky a zákroky pomohl k výhře 5:4 v rozstřelu. Peruánský obránce Luis Advíncula trefil tyč a pokus útočníka Alexe Valery v šesté sérii Redmayne chytil.

"Pokud tím získám procento nebo dvě, když udělám nějakou pitomost nebo ze sebe udělám blázna, tak to udělám," řekl Redmayne, jenž svým chováním mátl i rozhodčího.

"Párkrát mi pohrozil žlutou kartou za to, že se snažím provokovat hráče. Říkal jsem, že to nedělám," uvedl Redmayne.

Po rozhodující penaltě neběžel jásat ke spoluhráčům, ale postavil se vedle branky s divokým výrazem a zaťatými pěstmi a čekal, až k němu dorazí. "Rozhodčí mi při posledních dvou penaltách řekl, že když to chytím, abych nešel slavit, protože to musí zkontrolovat VAR, že se hodně hýbám," líčil gólman s bujarým plnovousem.

"Eddie chytá penalty výborně. Byl to psychologický tah, chtěl jsem je tím střídáním rozhodit," řekl po utkání interkontinentálního play off trenér Graham Arnold. "Nejspíš si říkali: Proč ho tam dávají? Asi musí být dobrý. Možná i proto trefili tyč. Byl to risk, ale vyšlo to," uvedl kouč, který dovedl Austrálii k pátému postupu na MS v řadě. Střídání brankářů prý naplánovali už měsíc před utkáním, ale před zbytkem týmu to drželi v tajnosti.

Redmayne si za reprezentaci zachytal teprve potřetí a po roční pauze. Nepočítá s tím, že by se jeho role náhradníka změnila. "Nedělám si iluze o tom, kde je v hierarchii australských brankářů moje místo. Jsem vděčný za to, jak to Matty odchytal," ocenil Ryanův výkon při bezgólové remíze po 120 minutách.