Argentina žije. Trápení proti Mexiku ukončila až trefa spasitele Messiho

Fotbalisté Argentiny v druhém utkání na mistrovství světa porazili Mexiko 2:0. Po úvodní porážce 1:2 se Saúdskou Arábií ve skupině C poprvé bodovali.

Lionel Messi se raduje z branky do sítě Mexika. | Foto: Reuters

Favorité se v Lusailu dlouho trápili, ale po hodině hry otevřel skóre Lionel Messi a hvězdný kapitán pak v 87. minutě připravil druhý gól pro střídajícího Enza Fernándeze.

Úřadující vítězové jihoamerického šampionátu po úvodní šokující porážce 1:2 se Saúdskou Arábií ve skupině C poprvé bodovali a zůstali ve hře o postup do osmifinále. Mexičané mají jediný bod za remízu 0:0 s Polskem, na MS počtvrté za sebou nevyhráli a neskórovali.

Argentinci ve středu zakončí úvodní část turnaje proti Polsku. To dnes porazilo 2:0 Saúdskou Arábii a vede tabulku se čtyřmi body. Mexiko v souběžně hraném duelu změří síly s "tříbodovou" Saúdskou Arábií.

"Komplikovali jsme si to hlavně sami. V prvním poločase jsme sice víc drželi míč, ale chyběl nám lepší pohyb a některé situace jsme neřešili dobře. To se pak podařilo zlepšit, ale určitě to od nás nebyl ideální výkon. Ale vyhráli jsme, což je pro nás hodně důležité," řekl Messi v televizním rozhovoru.

Argentinský trenér Scaloni udělal v základní sestavě pět změn oproti utkání se Saúdskou Arábií. Od začátku dostali šanci například bek Montiel nebo záložníci Guido Rodríguez s Mac Allisterem.

Dvojnásobní mistři světa si v prvním poločase přes pevnou mexickou obranu nevytvořili žádnou větší šanci. Krátce před pauzou Argentinec Lautaro Martínez hlavičkoval nepřesně. Na druhé straně brankář Emiliano Martínez efektním skokem chytil Vegův přímý kop. "Věděli jsme, že to bude těžké utkání, protože Mexiko hraje defenzivně. První poločas z naší strany nebyl dobrý," podotkl Scaloni.

Obraz hry se příliš nezměnil ani v úvodu druhého dějství. Messi nejprve z přímého kopu poslal míč vysoko nad břevno. V 64. minutě ale pětatřicetiletý útočník výjimečně dostal od Mexičanů víc prostoru a umístěnou přízemní střelou zpoza šestnáctky překonal brankáře Ochou.

Messi vstřelil druhý gól na katarském turnaji a celkově osmý na MS, čímž vyrovnal svého legendárního předchůdce Diega Maradonu. Ofenzivní hráč Paris St. Germain si vylepšil bilanci v národním týmu na 93 branek ve 167 zápasech.

"Proti velmi silnému soupeři jsme drželi hlavy nahoře 60 minut. Ale pak jsme udělali malou chybu ve středu zálohy a Messi dostal míč," uvedl trenér Mexika Gerardo Martino. "Dokud máme šanci, budeme o ni bojovat. V posledním zápase se pokusíme porazit Saúdskou Arábii," dodal argentinský kouč.

Jeho svěřenci se na odpověď nevzmohli. Tři minuty před koncem přidal pojistku nejmladší člen argentinského týmu Fernández. Jednadvacetiletý záložník se po Messiho přihrávce trefil výstavní ranou. Fernández se při pátém reprezentačním startu dočkal premiérového gólu.

Argentina neprohrála s Mexikem v jedenáctém utkání po sobě a zvítězila i ve čtvrtém vzájemném souboji na mistrovství světa.

Mistrovství světa ve fotbale v Kataru - skupina C (Lusail):

Argentina - Mexiko 2:0 (0:0)

Branky: 64. Messi, 87. Fernández. Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Montiel - Araújo, Gutiérrez, Herrera, Alvarado. Diváci: 88.966.

Argentina: E. Martínez - Montiel (63. Molina), Otamendi, Lisandro Martínez, Acuňa - De Paul, G. Rodríguez (57. Fernández) - Di María (69. Romero), Messi, Mac Allister (69. Palacios) - Lautaro Martínez (63. J. Álvarez). Trenér: Scaloni.

Mexiko: Ochoa - Montes, Araújo, Moreno - K. Álvarez (66. Jiménez), Herrera, Guardado (41. Gutiérrez), Chávez, Gallardo - Lozano (73. Alvarado), Vega (66. Antuna). Trenér: Martino.