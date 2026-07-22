Argentina prošla díky korupci, prohlásili Španělé. Ronaldova reakce vyvolala bouři

Pokud vás na Instagramu sleduje zhruba 677 milionů uživatelů, pak každý váš „krok“ na této sociální síti má obrovskou váhu. Cristiano Ronaldo označil srdíčkem příspěvek, v němž španělští novináři mluvili o tom, že Argentina postoupila do finále fotbalového mistrovství světa díky korupci, a spustil bouři.
Portugalcův „lajk“ začali okamžitě rozebírat fanoušci i média z celého světa. Vzhledem k jeho dlouholeté rivalitě s Argentincem Lionelem Messim pochopitelně.
Ověřený Ronaldův účet „lajknul“ příspěvek španělské televizní relace Espejo Público, v němž novináři Pilar Losantosová a Rubén Amón před nedělním finále světového šampionátu tvrdě kritizovali Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA.
„Argentina je tým, který měl vypadnout už před pěti zápasy, kdyby mu FIFA nepomáhala. FIFA je jednou z nejzkorumpovanějších organizací na světě,“ prohlásila Losantosová.
„Proto se vůbec nebojím Argentiny, ale Gianniho Infantina,“ zmínila prezidenta FIFA. „Nehrajeme jen proti Argentině, ale proti celé FIFA, která chce dát pohár Messimu,“ dodala Španělka.
Její kolega Amón se zaměřil na výraznou komercionalizaci turnaje.
„To, co bývalo sportem pro masy, se kvůli cenám vstupenek proměnilo v záležitost elit. FIFA je pro mě odsouzeníhodná, mafiánská a hanebná organizace. Fotbal přežívá navzdory jejímu chování,“ nešetřil kritikou.
Ronaldův „lajk“ si mnozí fanoušci vyložili jako souhlas s obsahem příspěvku. Tedy že zastává stejný názor jako ti, kteří si myslí, že Argentinu do finále mistrovství světa dotlačily vnější vlivy.
Kritikům se nelíbilo třeba to, že Messi nebyl v prvním zápase na turnaji nijak trestán za faul, který byl podle mnohých na červenou kartu. Proti řízení osmifinálového zápasu s Argentinou se výrazně vymezovali také Egypťané.
Nicméně Messi se před utkáním proti Španělsku nad otázkou novinářů na toto téma jen ušklíbl.
„Jsme podruhé za sebou ve finále mistrovství světa. To nemůže být náhoda. Rozhodně nám nikdo nic nedaroval,“ prohlásil 39letý tahoun Argentiny, jenž na cestě do finále zaznamenal osm gólů a čtyři asistence.
V duelu o zlato však vyšel naprázdno, Argentinci za celý zápas ani jednou nevystřelili na branku, se Španělskem prohráli 0:1 po prodloužení a titul neobhájili.
Portugalsko naopak vypadlo už v osmifinále a španělský deník Marca označil Ronaldův „lajk“ na Instagramu za projev žárlivosti.
„Ronaldo zůstává jedním z nejlepších střelců v dějinách fotbalu, ale jeho opakovaná potřeba snižovat Messiho jen oslabuje jeho vlastní odkaz,“ napsala Marca.
„Pokud ta debata vůbec někdy skutečně existovala, je dávno uzavřená. Messi je nejlepším hráčem všech dob a Ronaldova zjevná neschopnost přijmout tuto realitu se stává čím dál nedůstojnější,“ přidal deník.
Navíc připomněl, že pokud Ronaldo souhlasí s názorem o protežování Messiho a Argentiny, je to od něj nanejvýš ironické.
Sám měl totiž po vyloučení v kvalifikačním zápase s Irskem přijít o první dvě utkání Portugalska na MS. Jenže FIFA mu trest změnila na podmínečný - stejně jako v hojně diskutovaném případu Folarina Baloguna, v němž sehrál roli i americký prezident Donald Trump.
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