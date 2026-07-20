Argentina pobouřila „odporným chováním“. Ztrapnila se, vyhrál fotbal, zní k finále

Aktuální mistři Evropy Španělé se ve fotbale stali i mistry světa. A podle ohlasů médií naprosto zaslouženě, byť výsledek 1:0 po prodloužení na první pohled neohromí. Naopak Argentina si ve finále pokazila dojem, Leandro Paredes ztropil přímo ostudu.
Chvíli se zdálo, že se schyluje k dalšímu famóznímu argentinskému obratu. Lionel Messi v prodloužení za nepříznivého stavu 0:1 zavelel a znovu vymýšlel mimořádně nebezpečné šance.
Gólová tečka jim ale tentokrát chyběla. Argentina jako obhájce trofeje tak ve finále v New Jersey padla.
„Jsem zklamaný, ale zároveň vím, že jsme dali do zápasu úplně všechno. Musíme uznat, že Španělsko bylo dnes lepším týmem, vyhrálo zaslouženě,“ prohlásil trenér Argentiny Lionel Scaloni.
Statistiky mluví jasně. Španělsko drželo míč víc než 65 procent času, na střely vyhrálo 20:2, na střely na bránu 12:0. Absolutní dominance, od nastavení druhého poločasu přiživená vyloučením Enza Fernándeze.
„Jsem hluboce dojatý. S touto generací hráčů jsme vyhráli všechno, absolutně všechno,“ poznamenal trenér Španělska Luis de la Fuente.
„Myslím, že o výsledku zápasu mělo být rozhodnuto mnohem dříve, zabránily nám v tom Martínezovy zákroky. Ale je to finále mistrovství světa a člověk musí trpět, i když hraje proti deseti hráčům,“ přidal.
S ohledem na vývoj zápasu museli nezaujatí fanoušci stranit aktivnějším Španělům. „Vyhrál fotbal,“ komentoval pak výsledek na síti X bývalý německý reprezentant Toni Kroos.
Devětatřicetiletý Messi, pro kterého to nejspíš bylo poslední mistrovství světa, porážku oplakal. Ale ustál ji.
To jeho spoluhráč Paredes po závěrečném hvizdu běsnil. Napadl Garcíu a vyvolal potyčku, při které se pak pustil i do Gaviho. Hromadná šarvátka poté naštěstí ustála.
V televizních přenosech však kroutili hlavou. „Nechutné,“ prohlásil ve vysílání BBC například někdejší brankář Anglie Joe Hart. „Byl tu jeden muž, který se zachoval s noblesou, a tím byl Lionel Messi, který si potřásl rukou s každým ze španělských hráčů.“
„Argentina si absolutně nemá na co stěžovat, tohle je odporné chování,“ vrátil se k Paredesově zkratu.
Obhájci titulu příliš nenadchli ani během samotného zápasu, hlavně kvůli nim finále místy nudilo.
„Bylo to nejhorší finále mistrovství světa od roku 1994 (Brazílie tehdy v bezgólovém utkání porazila Itálii na penalty, pozn. red.) a možná vůbec nejhorší v historii,“ napsal Darren Richman z online deníku The Athletic. „Pouze jeden tým měl vůbec v úmyslu hrát fotbal a šlo o frustrující jednostranné utkání, ve kterém se Španělsku nedařilo prolomit obranu soupeře až do druhé části prodloužení.“
„Fotbal nakonec zvítězil, ale Argentina se ztrapnila od začátku do konce a i po závěrečném hvizdu. Byla k smíchu,“ dodal bez servítek novinář.
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