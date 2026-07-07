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Sport
ŽIVĚ

Argentina - Egypt 0:0. Další překážkou na Messiho cestě za obhajobou jsou „Faraoni“

Sport

Sledujte online přenos z osmifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Argentinou a Egyptem.

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Visegrad Group (V4) prime ministers meet in Godollo
Visegrad Group (V4) prime ministers meet in Godollo
Visegrad Group (V4) prime ministers meet in Godollo

„Lhali v noci, přes den.“ Maďarská státní televize nevysílá, ochranka vyvedla novináře

Na obrazovce je pouze bílý nápis na černém pozadí. Maďarská státní televize dnes oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství v souvislosti s reformou, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Ochranka z budovy vyvedla novináře blízkého Orbánově straně Fidesz. Podle médií byla suspendována také ředitelka veřejnoprávní rozhlasové stanice Kossuth Rádió.

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Podcast Politická šikana tvoří novináři Aktuálně.cz Petra Jaroměřská, Vratislav Dostál a Radek Bartoníček.
Podcast Politická šikana tvoří novináři Aktuálně.cz Petra Jaroměřská, Vratislav Dostál a Radek Bartoníček.
Podcast Politická šikana tvoří novináři Aktuálně.cz Petra Jaroměřská, Vratislav Dostál a Radek Bartoníček.

Hádka o Babiše. Je prázdná nádoba? A co si prostě k Pavlovi nemůže dovolit

Autoři pondělního podcastu Politická šikana tentokrát výjimečně natáčeli v úterý mimo jiné proto, aby mohli glosovat zcela aktuální dění ohledně účasti premiéra Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře. V podcastu proto zazní často ostře formulované komentáře na adresu dnešního chování premiéra a prezidenta. Druhým tématem je kritika známého moderátora Čestmíra Strakatého.

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