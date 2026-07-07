Argentina - Egypt 0:0. Další překážkou na Messiho cestě za obhajobou jsou „Faraoni“
Sledujte online přenos z osmifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Argentinou a Egyptem.
ŽIVĚ Pavel i Babiš v Ankaře, na večeři jdou oba. "Očekávám otevřenější debatu mezi lídry"
Do Ankary přicestovali na summit Severoatlantické aliance premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Z Prahy letěli odlišnými letadly. V turecké metropoli by se dnes měli zúčastnit neformální večeře, kterou hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecká hlava státu pozvala na recepci oba české představitele.
ŽIVĚ Muchová - Ósakaová 7:6. Fantazie! Češka v tie-breaku vydřela vypjatý první set
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále tenisového Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Naomi Ósakaovou z Japonska.
„Lhali v noci, přes den.“ Maďarská státní televize nevysílá, ochranka vyvedla novináře
Na obrazovce je pouze bílý nápis na černém pozadí. Maďarská státní televize dnes oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství v souvislosti s reformou, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Ochranka z budovy vyvedla novináře blízkého Orbánově straně Fidesz. Podle médií byla suspendována také ředitelka veřejnoprávní rozhlasové stanice Kossuth Rádió.
Fantastický Vacek. Přichystal výhru parťákovi, přeskočil Pogačara a oblékl cenný dres
Mathias Vacek se po úniku desetičlenné skupiny posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. Čtyřiadvacetiletý český cyklista při debutu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánskému kolegovi Madsi Pedersenovi, sám projel cílem ve městě Foix jako desátý.
Hádka o Babiše. Je prázdná nádoba? A co si prostě k Pavlovi nemůže dovolit
Autoři pondělního podcastu Politická šikana tentokrát výjimečně natáčeli v úterý mimo jiné proto, aby mohli glosovat zcela aktuální dění ohledně účasti premiéra Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře. V podcastu proto zazní často ostře formulované komentáře na adresu dnešního chování premiéra a prezidenta. Druhým tématem je kritika známého moderátora Čestmíra Strakatého.