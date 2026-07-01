Anglie byla kousek od blamáže s Kongem. Pak ji ale spasil fenomenální Kane

Fotbalisté Anglie otočili v 1. kole play off MS zápas s Kongem a dvěma góly Harryho Kanea v závěru porazili Kongo 2:1. V osmifinále narazí na Mexiko.
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Mistrovství světa ve fotbale:
1. kolo play off (Atlanta):
Anglie - Kongo 2:1 (0:1)
Branky: 75. a 86. Kane - 7. Cipenga. Rozhodčí: Machádma - Kaláf, Ruajlí (všichni Jord.) - Al-Marri (video, Kat.). ŽK: Bellingham - Sadiki. Diváci: 68.239.
Anglie: Pickford - Spence (71. Eze), Konsa, Guéhi, O'Reilly - Anderson, Rice (90.+1 Stones) - Madueke (61. Saka), Bellingham, Rashford (61. Gordon) - Kane. Trenér: Tuchel.
Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (89. J. Kayembe) - Moutoussamy (89. Mayele), Mukau (76. E. Kayembe), Sadiki - Mbuku (64. Elia), Wissa, Cipenga (76. Bongonda). Trenér: Desabre.
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