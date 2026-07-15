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Sport
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Anglie - Argentina. Druhého finalistu určí souboj s pikantním historickým kontextem

Sport

Sledujte online přenos ze semifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Anglií a Argentinou.

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Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

ŽIVĚ Zelenskyj považuje Koreckého za nejlepšího kandidáta na premiéra

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje šéfa společnosti Naftohaz Serhije Koreckého za nejvíce připraveného kandidáta na premiéra vzhledem k nadcházející zimě, na kterou se Ukrajina čelící ruské invazi musí připravit. Uvedl to ve středu portál Cenzor.net, zatímco s Koreckým jednali poslanci ukrajinského parlamentu za vládní stranu Sluha národa.

Střípky ze summitu NATO s prezidentem Petrem Pavlem, červenec 2026.
Střípky ze summitu NATO s prezidentem Petrem Pavlem, červenec 2026.
Střípky ze summitu NATO s prezidentem Petrem Pavlem, červenec 2026.

Pavel označil účast české delegace na summitu NATO za diplomatický výprask

Prezident Petr Pavel označil účast české delegace na summitu NATO v Ankaře za diplomatický výprask. Připustil ale, že stejně nemusí situaci vnímat všichni. Česká republika podle něj neoslnila, to že spojenci Česko nejmenovali v negativním slova smyslu, je podle něj dáno diplomatickou korektností. Pavel to řekl v rozhovoru s iDNES.cz a MF DNES.

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Coalition of the Willing meeting in Paris
Coalition of the Willing meeting in Paris
Coalition of the Willing meeting in Paris

Internet bouří: Zelenskyj spáchal závažný zločin!

Stalo se to během vojenské přehlídky v Paříži. Ukrajinský prezident, sedící mezi španělským premiérem Pedrem Sanchezem a komisařkou EU pro zahraniční politiku Katjou Kallasovou, se snaží napít vody. Volodymyr Zelenskyj se zamračeným výrazem chvíli zápasí s neodnímatelným víčkem a pak – ho utrhne! Video se stalo okamžitě hitem sociálních sítí.

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