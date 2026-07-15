Anglie - Argentina. Druhého finalistu určí souboj s pikantním historickým kontextem
Sledujte online přenos ze semifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Anglií a Argentinou.
Zápas, který Messimu dlužil osud. Proti Anglii nastoupí poprvé v životě
Argentinský kapitán se dnes večer ve 39 letech poprvé postaví Albionu. V sázce bude postup do finále i další kapitola jeho mimořádné kariéry.
ŽIVĚ Zelenskyj považuje Koreckého za nejlepšího kandidáta na premiéra
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje šéfa společnosti Naftohaz Serhije Koreckého za nejvíce připraveného kandidáta na premiéra vzhledem k nadcházející zimě, na kterou se Ukrajina čelící ruské invazi musí připravit. Uvedl to ve středu portál Cenzor.net, zatímco s Koreckým jednali poslanci ukrajinského parlamentu za vládní stranu Sluha národa.
Pavel označil účast české delegace na summitu NATO za diplomatický výprask
Prezident Petr Pavel označil účast české delegace na summitu NATO v Ankaře za diplomatický výprask. Připustil ale, že stejně nemusí situaci vnímat všichni. Česká republika podle něj neoslnila, to že spojenci Česko nejmenovali v negativním slova smyslu, je podle něj dáno diplomatickou korektností. Pavel to řekl v rozhovoru s iDNES.cz a MF DNES.
Akcie SpaceX klesly pod úroveň, se kterou v červnu vstoupily na burzu
Cena akcií vesmírné společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska ve středu pokračovala v poklesu a poprvé se dostala pod úroveň, se kterou akcie minulý měsíc zahájily obchodování na burze.
Internet bouří: Zelenskyj spáchal závažný zločin!
Stalo se to během vojenské přehlídky v Paříži. Ukrajinský prezident, sedící mezi španělským premiérem Pedrem Sanchezem a komisařkou EU pro zahraniční politiku Katjou Kallasovou, se snaží napít vody. Volodymyr Zelenskyj se zamračeným výrazem chvíli zápasí s neodnímatelným víčkem a pak – ho utrhne! Video se stalo okamžitě hitem sociálních sítí.