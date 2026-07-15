Anglie – Argentina 1:2. Argentinci si zopakují účast ve finále světového šampionátu
Sledovali jste online přenos ze semifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Anglií a Argentinou.
Argentinci předvedli další fenomenální obrat a jsou znovu ve finále
Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2:1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu.
Kandidát na šéfa tajných služeb USA odmítl říct, kdo vyhrál volby v roce 2020
Kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na ředitele tajných služeb Jay Clayton odmítl na slyšení v Senátu říct, že demokrat Joe Biden vyhrál prezidentské volby v roce 2020. V senátním výboru pro zpravodajské služby se na to federálního prokurátora Claytona ptali demokraté. Trump opakovaně zpochybňuje výsledek voleb, v nichž s Bidenem prohrál.
ŽIVĚ USA zahájily další vlnu úderů na Írán. Exploze hlásí Čábahár, Ahváz i Bandar Abbás
Spojené státy zahájily středeční druhou vlnu vzdušných úderů na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) s tím, že útoky začaly v 15:00 amerického východního času (21:00 SELČ) a cílem jsou vojenské kapacity, které Teherán využívá k ohrožování lodí plujících Hormuzským průlivem.
Zemřel legendární rozhodčí, kterého málem uškrtil rozzuřený Holeček
Josef Kompalla patřil k nejuznávanějším hokejovým sudím. Češi si ho však pamatují kvůli skandálnímu gólu na MS 1974.
ŽIVĚ Zelenskyj považuje Koreckého za nejlepšího kandidáta na premiéra
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje šéfa společnosti Naftohaz Serhije Koreckého za nejvíce připraveného kandidáta na premiéra vzhledem k nadcházející zimě, na kterou se Ukrajina čelící ruské invazi musí připravit. Uvedl to ve středu portál Cenzor.net, zatímco s Koreckým jednali poslanci ukrajinského parlamentu za vládní stranu Sluha národa.