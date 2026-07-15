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Sport
Přenos skončil

Anglie – Argentina 1:2. Argentinci si zopakují účast ve finále světového šampionátu

Sport

Sledovali jste online přenos ze semifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Anglií a Argentinou.

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