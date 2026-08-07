Anglická rebelie nekončí, Albion dál hrozí bojkotem mistrovství světa

Světová fotbalová federace FIFA sice ustoupila od kontroverzního plánu kolem mistrovství světa, její evropská obdoba UEFA ale odmítá krizi uzavřít. Anglie dál patří mezi země připravené bojkotovat turnaje FIFA.
FIFA udělala krok zpět, evropský fotbal jí to ale zatím neodpustil. Přestože prezident Gianni Infantino pod tlakem stáhl kontroverzní projekt FIFA Forward Enterprise (FFE).
Ten měl umožnit vstup soukromého kapitálu do správy nejvýnosnějších soutěží včetně mistrovství světa, UEFA trvá na tom, že důvody pro bojkot turnajů FIFA nezmizely.
To znamená, že mezi státy připravenými bojkotovat soutěže FIFA nadále zůstává i Anglie. Společně s dalšími 54 evropskými asociacemi dala jasně najevo, že samotné stažení projektu nestačí.
„Asociace UEFA velmi jasně stanovily podmínky pro bojkot soutěží FIFA. Zaprvé musely být návrhy na prodej hlavních soutěží staženy a zadruhé musí existovat záruky, že se podobný pokus o deformaci fotbalu už nikdy nebude opakovat. Tyto podmínky nebyly splněny,“ uvedla UEFA ve svém prohlášení.
Evropská konfederace zároveň zopakovala, že nadále nemá důvěru v Infantinovo vedení FIFA. Podle jejích představitelů na tom nic nemění ani veřejná omluva prezidenta FIFA a podpora, kterou mu následně vyjádřilo vedení světové federace.
Krize vypukla poté, co Infantino představil plán vytvořit novou společnost FIFA Forward Enterprise, do níž měly být převedeny komerčně nejcennější aktivity FIFA včetně mistrovství světa.
Plánovaný prodej podílů soukromým investorům vyvolal mimořádně ostrou reakci hlavně v Evropě. Kritici tvrdili, že by se největší fotbalový turnaj planety stal obchodním aktivem investorů místo sportovním dědictvím všech členských asociací. Pod tlakem odporu FIFA minulý týden projekt stáhla.
Jenže právě zde spor nekončí. UEFA tvrdí, že nestačí pouze ustoupit od jednoho návrhu. Požaduje také jasné garance, že se podobné plány nevrátí v jiné podobě, a nadále zpochybňuje způsob, jakým Infantino organizaci řídí.
Situace se mezitím rozšířila i mimo Evropu. Kriticky se vyjádřila také jihoamerická konfederace CONMEBOL, která hovořila o opakovaných jednostranných rozhodnutích bez potřebné diskuse.
Mezinárodní hráčská asociace FIFPRO obvinila prezidenta FIFA z „hlubokého zneužití prezidentské moci“ a znovu vyzvala k reformě řízení světového fotbalu. Naopak africká konfederace CAF za Infantinem nadále stojí.
Pokud se vztahy mezi FIFA a UEFA rychle nezlepší, může nastat bezprecedentní situace.
Prvním turnajem, který by evropské reprezentace skutečně bojkotovaly, by mohlo být už zářijové mistrovství světa žen do 20 let v Polsku.
A pokud by patová situace pokračovala, hrozba by se mohla přenést i na další světové šampionáty.
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