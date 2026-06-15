Americký návrat v čase. Byl jsem z toho celkem vyplesklý, přiznal Zelený

Obránce Jaroslav Zelený patřil v úvodním zápase na mistrovství světa proti Koreji k nejlepším českým fotbalistům. Třiatřicetiletý levý bek Sparty si uvědomuje, že pokud chtějí reprezentanti postoupit ze skupiny, bezpodmínečně musejí zvládnout druhý zápas skupiny proti Jihoafrické republice.
Zelený dostal na úvod šampionátu na levém halfbeku přednost před Davidem Juráskem.
„Výkon nebyl špatný. Ale celé mi to zkazilo to, že jsem byl namočený do situace, která předcházela druhému gólu, a že jsme ztratili vedení,“ litoval prohry 1:2 v úvodním duelu.
„Kdybychom uhráli aspoň bod, tak by byl pocit pro mě osobně daleko lepší. I s ohledem na to, že Korea byla velmi dobrá. Mrzí mě, že jsme nezískali aspoň bod. Hodně mi to celé zkazilo,“ citoval web FAČR Zeleného z tiskové konference.
Litoval, že jeho tým neudržel proti Korejcům vedení a také výkon že nebyl úplně dobrý.
„Všichni víme, že to nebylo ideální v našem případě. Chtěli jsme vypadat jinak, zvládnout to i výsledkově jinak, na to není potřeba žádné hodnocení. Na to je každý soudný dost, aby to věděl sám,“ podotkl Zelený.
Je mu jasné, že český tým musí v boji o postup bezpodmínečně bodovat ve čtvrtečním utkání s Jihoafrickou republikou. Na závěr skupiny ho čeká domácí Mexiko.
„Vzhledem k tomu, že máte ve skupině jen tři zápasy, každý z nich je klíčový. Pro nás byl klíčový i ten první. Kdybychom uhráli nějaký výsledek, extrémně vám to pomůže, protože potom rozhoduje každý bod i gól. Ale bohužel jsme to nezvládli. S Jihoafrickou republikou je potřeba to zvládnout. Mexiko poté bude asi tvrdší oříšek, takže do zápasu s JAR musíme dát všechno a bezpodmínečně ho zvládnout,“ apeloval Zelený.
Jihoafričané na úvod turnaje podlehli Mexiku 0:2, typologicky půjde podle českého reprezentanta o jiného protivníka.
„Korea měla hodně rychlostních typů, JAR má více silových hráčů,“ porovnával Zelený.
„Myslím, že hra bude trochu fyzičtější. Viděl jsem jejich první bláznivý zápas. Jsou v podobné situaci jako my, navíc nedali gól, takže jsou na tom ještě o trochu hůř. V tuhle chvíli jsou na posledním místě a budou to vnímat stejně jako my. Bude to buď, anebo,“ uvědomovala si letenská opora.
„Jakmile neudělají něco s námi, bude to pro ně šlus. Je potřeba, abychom se připravili lépe než oni a zápas zvládli vítězně,“ zopakoval Zelený.
V sobotu s mužstvem využil na základně u Dallasu volného dne a navštívili rodeo.
„Když jsme tam přijížděli, tak to bylo jak návrat v čase, byl jsem z toho celkem vyplesklý. Člověk to zná jen z filmů. Mně se tohle extrémně líbí, takže já jsem byl nadšený,“ líčil Zelený.
Se spoluhráči si nasadili i tradiční kovbojské klobouky. „Chtěl jsem si koupit nějaký pěkný, ale když jsem viděl cenovky, tak jsem od toho upustil a koupil jsem si slamák,“ smál se.
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