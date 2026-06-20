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Sport

2,33 procenta. Češi půjdou na obávané „Aztece“ proti nevídaně kruté statistice

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

Čeští fotbalisté budou potřebovat v posledním utkání ve skupině na mistrovství světa vyhrát, aby se vytáhli na druhé, případně třetí místo, ze kterého by se čtyřmi body nejspíš postoupili. Jenže zvítězit proti Mexiku na jeho Aztéckém stadionu v hlavním městě, to se čistě statisticky rovná takřka zázraku.

Mexická radost v zápase proti JAR na Aztéckém stadionu
Mexická radost v zápase proti JAR na Aztéckém stadionuFoto: Reuters
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Mexická fanynka na Aztéckém stadionu při úvodním zápase MS 2026
Mexická radost v zápase proti JAR na Aztéckém stadionu
Mexická radost v zápase proti JAR na Aztéckém stadionu
Aztécký stadion při zápase Mexiko - JAR na MS 2026
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Estadio Azteca s kapacitou přes 87 tisíc míst je totiž tvrzí, v níž jsou Mexičané skoro neporazitelní.

Od otevření tohoto stadionu v Mexico City v roce 1966 zde domácí reprezentace odehrála celkem 86 soutěžních utkání. V 67 případech šla ze hřiště jako vítěz, sedmnáctkrát remizovala a jen dvakrát prohrála.

Šance na výhru Čechů vychází tímto pohledem na 2,33 procenta.

Ano, soupeři byla povětšinou mužstva ze Střední a Severní Ameriky, která nepatří ke světové špičce, i tak ale mexická bilance bere dech. S připočtením dalších mnoha desítek přátelských zápasů za 60 let se dostanete na pouhých osm porážek.

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Třeba Američané hráli na Aztéckém stadionu celkem čtrnáctkrát a vyhráli jen jednou. Zmíněné dvě soutěžní porážky uštědřily Mexiku v kvalifikacích světového šampionátu Kostarika (2001) a Honduras (2013).

Zároveň je Aztécký stadion jediným místem na světě, kde se mundial hraje už potřetí v historii.

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Na MS 1970 zde Mexičané remizovali 0:0 se Sovětským svazem, porazili Salvador 4:0 a Belgii 2:1. O 16 let později svalili na „Aztece“ opět Belgii 2:1, s Paraguayí hráli nerozhodně 1:1, zdolali Irák 1:0 a Bulharsko 2:0.

Letošní šampionát otevřeli na osmém největším fotbalovém stánku světa vítězstvím 2:0 proti Jihoafrické republice.

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Zápas s Jižní Koreou (1:0) pak Mexiko odehrálo v Guadalajaře, ale Čechy přivítá zase v hlavním městě. Díky jistému prvenství ve skupině už navíc ví, že ve své metropoli odehraje jak první kolo play off, tak i případné osmifinále.

„Nic se nevyrovná tomu hrát doma, je to k nezaplacení. Mexický faktor je obrovsky důležitý,“ pochvaloval si po dvou výhrách Javier Aguirre, trenér reprezentace přezdívané El Tri.

„Chci hráče přesvědčit, že se můžeme dostat mezi nejlepší deset mužstev na světě. To by pro nás bylo něco výjimečného,“ dodal.

Mexičané k tomu mají ideální podmínky nejen díky bouřlivému kotli fanoušků, ale i vzhledem k nadmořské výšce Aztéckého stadionu - 2 200 metrů.

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Češi si v Guadalajaře na úvod MS vyzkoušeli, jaké je hrát fotbal zhruba na úrovni Sněžky. V Mexico City je potká ještě výraznější výškový skok.

Na Aztéckém stadionu slavili světový titul Pelé (1970) i Diego Maradona, který zde před 40 lety předvedl jednak gól „boží rukou“, jednak slavnou akci, při níž udělal z bránících Angličanů kužely.

Kritizovaní svěřenci Miroslava Koubka na tomto posvátném místě ve čtvrtek od 3:00 zabojují o „statistický zázrak“ a výhru, která by jim přiblížila postup.

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