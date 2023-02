MS fotbalistek má sponzorovat Saúdská Arábie, pořadatelé se bouří

Jedním ze sponzorů letního mistrovství světa fotbalistek v Austrálii a na Novém Zélandu se má podle listu The Guardian stát Saúdská Arábie, což vyvolalo rozhořčení v obou pořadatelských zemích vzhledem k dlouhodobému útlaku žen v tomto muslimském státu.

Národní fotbalové svazy Austrálie a Nového Zélandu uvedly, že jsou z této zprávy v šoku a rozčarovány. Mezinárodní federaci FIFA vyzvaly, aby se k situaci urychleně vyjádřila.

Sponzorství turnaje Saúdskou Arábií, kde až do roku 2018 ženy nesměly na fotbal, s nimi prý nikdo nekonzultoval. FIFA se zatím nevyjádřila.

Vedle tradičních sponzorů, jako jsou Adidas, Visa či Coca-Cola, se mají během turnaje fotbalistek objevit i reklamy Visit Saudi propagující turismus v tomto království na Blízkém východě.

Bývalá novozélandská reprezentantka a jedna z ambasadorek šampionátu Maia Jackmanová uvedla, že by to bylo zcela v rozporu s posilováním postavení žen a její prací. "FIFA má ohromnou moc udělat něco pro ženy a tohle se z toho vymyká. Pokud to tak opravdu bude, ovlivní to pohled lidí na fotbal. Je to těžké, když se tolik snažíme, aby se věci pohnuly," citovala Jackmanovou agentura Reuters.

Saúdská Arábie v poslední době mohutně investuje do sportu, podle lidskoprávních organizací si tím snaží vylepšit obraz ve světě. Nedávno do své ligy přitáhla portugalskou fotbalovou hvězdu Cristiana Ronalda.