Pluskal byl jednou z hvězd "stříbrných hochů" z Chile a vynálezcem skluzu

O jedinou branku utkání se postaral Adolf Scherer (vpravo), který takto překonal brankáře Gyulu Grosicse. Maďaři měli v zápase dost šancí na vyrovnání, ale později vyhlášený nejlepší brankář turnaje Viliam Schrojf byl neprůstřelný.
A tady už je momentka z finále mezi Československem a Brazílií, které se hrálo 17. června 1962 na národním stadionu v Santiagu de Chile. Brazílie byla tehdy nejlepším reprezentačním mužstvem světa.
Na snímku pózují Svatopluk Pluskal, Josef Masopust a Ladislav Novák, opory reprezentace i pražské Dukly, s pohárem na Julisce, kde se rovněž slavilo. Za odměnu dostali reprezentanti 5000 československých korun, což je v dnešních korunách méně než 100 tisíc.
Šampionátu v Chile se vedle Československa zúčastnilo dalších patnáct týmů. Hned na první pohled zaujme jejich složení. Mezi účastníky například chyběl jakýkoli africký nebo asijský výběr, které se tehdy neprobojovaly přes náročnou kvalifikaci. Jinými slovy, šlo o evropsko-latinskoamerický turnaj, což bylo do té doby obvyklé. Tak jako v roce 1934, kdy Československo vybojovalo stříbrné medaile na fotbalovém mistrovství světa poprvé. Zobrazit 40 fotografií
Fotbaloví vicemistři světa z roku 1962 jsou legendou. Patří mezi ně i Svatopluk Pluskal, který by se dnes (28. 10.) dožil 95 let.
