Penaltou v šesté minutě nastavení připravil norský kanonýr Erling Haaland dánského rivala o čtvrtfinále fotbalové Ligy národů.
Domácí tým šel do úterního klíčového zápasu v Kodani s náskokem tří bodů v tabulce a po 15 minutách vedl 2:0. Všechno vypadalo naprosto jasně.
„Mrtví a pohřbeni,“ psaly v tu chvíli norské noviny Aftenposten při on-line reportáži o své reprezentaci.
Pak však Dánové prožili noční můru, zatímco Norové psali další pohádku, kterou korunoval šestadvacetiletý Haaland.
Góly s pořadovými čísly 67 a 68 v teprve 61. zápase za národní tým zajistil postup Norska. Na zemi, kterou úspěšně reprezentuje, byl náležitě pyšný.
„Tohle je jedna z nejšílenějších fotbalových sezon, kterou jsem kdy zažil. Je vážně zábava být Norem,“ rozplýval se po dramatickém vítězství 3:2 v úterý večer.
Když o něm nejlepší střelec norské historie rozhodl, strhl ze sebe dres a běžel za dvěma tisícovkami krajanů. Ti do dánské metropole dorazili fandit čtvrtfinalistům letošního mistrovství světa, kde se norský tým také zapsal jako jedno z nejzábavnějších mužstev šampionátu.
„Bylo to fantastické, neskutečná zábava. Měl jsem dneska dát hattrick, ale i se dvěma góly jsem spokojený - to je naprosto v pořádku,“ smál se Haaland při rozhovoru do televizní kamery.
„Staale (kouč Solbakken) před zápasem říkal: Pojďme zakončit neuvěřitelný fotbalový rok na vysoké úrovni' Ve druhé půli jsme dominovali,“ pochvaloval si kanonýr Manchesteru City.
V pořadí 68. trefou překonal současného kanonýra Francie Kyliana Mbappého, ten ale na 67 reprezentačních branek potřeboval 108 utkání.
Po nevydařeném úvodu snížil Haaland na 1:2 po obrovské chybě brankáře, s kapitánem Martinem Ödegaardem a jeho trefou tým probudili.
Rozhodující penaltu „daroval“ Norům Joachim Andersen za hru rukou. „Vítejte zpátky v životě,“ otočil deník Aftenposten v reportáži.
Jiný list Dagbladet připomněl, že Norové vyhráli na dánské půdě poprvé po 28 letech. „Chtěli jsme dnes oslavit dobrý konec. A způsob, jakým jsme to udělali, je ještě krásnější,“ pochvaloval si Ödegaard.
V konečné tabulce skupiny A4 vystřídali Norové na druhé příčce za vítěznými Portugalci severského rivala. Na koho norští fotbalisté ve čtvrtfinále Ligy národů narazí, se dozvědí v pátek v poledne při losu.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
To NHL ještě nikdy nezažila. Bláznivé, smál se Američan po unikátním kousku
Cutter Gauthier z Anaheimu dokázal jako první hokejista v historii NHL nastřílet čtyři hattricky během jediného kalendářního měsíce. A to je listopad teprve těsně za polovinou.
Se sekerou na letadlo. Američané řeší nečekaný útok. Jedné věci se ale útočník vyhnul
Několik hodin systematicky ničil obří americký dopravní letoun. Způsobil škody za desítky milionů dolarů a ohrozil zásadní vojenskou operaci. Symbolem řádění osmačtyřicetiletého Ira Daithího Ó Corráina se stal překvapivý nástroj – sekera. Nyní mu hrozí až deset let vězení.
Elektromobily zlevňují. Evropský autoprůmysl ale čeká drahá zkouška
Když se ojetý elektromobil dostane pod magickou hranici půl milionu, začne lákat i běžné rodiny. Zákazníci v elektrických autech nacházejí stále větší ekonomický smysl. Automobilky ale bojují s klesajícími maržemi a provozovatelé nabíječek stále čekají na návratnost investic.
Expremiér Fiala jako celebrita. „Říkají to lidé hodně,“ podotkl ke svému návratu do čela ODS
Jestliže se občanští demokraté podívali dobře na sváteční Národní třídu 17. listopadu, nemohli si nevšimnout jedné věci. Jejich bývalý předseda a expremiér Petr Fiala je značně populární minimálně mezi „bublinou“, která se v této části Prahy v tento den pohybovala. Mnozí lidé se s ním chtěli fotit, přáli mu vše dobré a někteří přidávali přání: aby se vrátil do čela ODS.