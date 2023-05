Tak strašného rozhodčí jsem ještě neviděl, láteřil Mourinho po remíze v Monze

Trenér fotbalistů AS Řím José Mourinho ostře kritizoval rozhodčího po remíze 1:1 v Monze ve středečním utkání 33. kola italské ligy. Hlavní arbitr Daniele Chiffi je podle portugalského kouče tím nejhorším sudím, na kterého v kariéře narazil.

Římany poslal do vedení ve 24. minutě Stephan El Shaarawy, za čtvrt hodiny vyrovnal Luca Caldirola. V páté minutě nastavení byl vyloučen hostující Zeki Celik po druhé žluté kartě. AS se propadl na sedmé místo tabulky, mimo pohárové příčky.

"Tohle byl nejhorší rozhodčí, kterého jsem během celé kariéry potkal. Věřte mi, protože jsem měl co do činění s mnoha špatnými rozhodčími. Když obvykle mluvím o sudích, tak je to proto, že přímo ovlivňují hru. V tomhle případě to asi neplatí," řekl Mourinho v televizním rozhovoru.

"Ale on je hrozný, s nikým nenavazuje žádná lidská spojení, chybí mu empatie a udělí červenou kartu hráči, který uklouzne, protože je v nastaveném čase vyčerpaný," doplnil šedesátiletý trenér.

Podle něj je v moci některých jiných italských klubů odmítnout Chiffiho delegaci na svoje zápasy. "Bohužel tohle je další znak slabosti AS Řím. Nemáme sílu ostatních klubů, které mohou říct, že tohohle rozhodčího nechtějí. Ani to není v naší DNA," prohlásil Mourinho.

V Monze dostal žlutou kartu v 35. minutě a v závěru se bál, že bude vyloučen. "Dvacet nebo třicet minut před koncem jsem úplně přestal koučovat, protože jsem věděl, že mi dá červenou kartu za cokoliv," podotkl bývalý kouč Porta, Chelsea, Realu Madrid, Interu Milán nebo Manchesteru United.

V aktuálním ročníku Serie A už byl za konflikty s rozhodčími vyloučen třikrát. "Hrozně jsem chtěl něco říct, ale nemohu si dovolit dostat červenou kartu a být bez svých hráčů. Proto jsem tak brzy odešel ze hřiště, nechtěl jsem se na něj (Chiffiho) ani podívat," uvedl Mourinho.

"Nejsem hloupý. Měl jsem při zápase zapnutý mikrofon a nahrával si všechno od chvíle, kdy jsem opustil šatnu, až do okamžiku svého návratu do kabiny. Musím se chránit," dodal rodák ze Setúbalu.