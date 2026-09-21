Mourinho mával nezvyklou pomůckou. „Chudák“ budí vášně, pustil i šílený zákrok

Nezvyklou pomůcku si přinesl na tiskovou konferenci po prohraném derby s Atlétikem kouč fotbalistů Realu Madrid José Mourinho. Před novináři mával obrázkem, na němž byly vytištěné dva hrůzostrašné zákroky na jeho hráče, které velmi slabý sudí Miguel Angel Ortiz Arias nepochopitelně nepotrestal červenou kartou.
Real podlehl na stadionu městského rivala 1:2 poté, co odehrál prakticky celý druhý poločas v deseti po vyloučení Deana Huijsena.
Jenže podle Mourinha to měl být naopak jeho celek, který si zasloužil hrát v přesile, a to dokonce dvojnásobné.
„Tiskovku můžeme vynechat, protože celý příběh zápasu máme přímo tady,“ prohlásil portugalský kouč na úvod a vytáhl fotografii dvou zákroků.
„Byly to dvě jasné červené karty. Umíte si představit, jak těžké pro nás bylo hrát v deseti proti jedenácti. Tak si představte, jaké by to bylo, kdybychom hráli v jedenácti proti devíti,“ pokračoval Mourinho.
Ve 36. minutě se Jude Bellingham vrhl do souboje s Cristianem Romerem, jenž mu vzápětí šlápl podrážkou přímo na koleno.
Angličan se svíjel v bolestech, přesto to byl on, komu sudí Ortiz Arias ukázal žlutou kartu.
VAR sice zavolal hlavního arbitra k monitoru, ten však po zhlédnutí opakovaných záběrů překvapivě Argentince nevyloučil, ale jen na něj přesměroval žlutou kartu…
Ve 45. minutě přímo před zraky Ortize Ariase prošlápl Lee Kang-in kotník Federika Valverdeho, a přestože se kapitánovi hostů noha děsivě prohnula, rozhodčí neudělil ani žlutou kartu.
Mourinho vůbec nechápal, proč komise rozhodčích povolala na třaskavý zápas zrovna tohoto sudího.
„Nasadí jednačtyřicetiletého rozhodčího, který ani nikdy nepískal na mezinárodní scéně – a určitě to teda nebylo proto, že by byl tak skvělý rozhodčí. Ten chudák sem přijel a tlak nezvládl,“ zlobil se stratég Bílého baletu.
Nezdálo se mu ani obsazení postu videoarbitra. „Tenhle pan Trujillo má bohatou historii v rozhodování zápasů Realu jako VAR,“ upozornil Mourinho a vyjmenoval několik případů jen z minulé sezony, kdy se jeho klub mohl cítit poškozen jednáním Daniela Jesúsa Trujilla v roli videorozhodčího.
„Za nasazení ubohého rozhodčího, který doteď pískal bezvýznamné zápasy, a pana VAR, který má naopak bohatou historii, si komise rozhodčích zaslouží gratulaci,“ připojil kouč Realu sarkasticky.
„Nechci zacházet tak daleko, abych řekl, že to bylo schválně zmanipulované. Nechci na to ani pomyslet. Raději si budu myslet, že prostě udělali chybu. Tak jako trenéři dělají chyby a hráči dělají chyby, tak chci věřit, že udělala chybu komise rozhodčích,“ pokračoval vítěz Ligy mistrů, Evropské ligy i Konferenční ligy.
„Chudáci, prostě udělali chybu. Nominovali 41letého rozhodčího, který nikdy nebyl v takovéto situaci, a jiného, který za sebou má dlouhou historii rozhodnutí v neprospěch Realu Madrid. Udělali chybu, a to je všechno,“ zopakoval kouč, který slavil mistrovské tituly v Portugalsku, Anglii, Španělsku i Itálii.
Tristní dvojice Ortiz Arias – Trujillo ovšem přehlédla třeba i to, že Kylian Mbappé z Realu kopl soupeře kolenem do hlavy.
Na podivné verdikty rozhodčích si Mourinho stěžoval už při svém prvním angažmá v královském klubu, kde působil v letech 2010–2013. Do Realu se vrátil letos v létě.
„Myslel jsem si, že najdu jinou ligu, než ze které jsem odcházel. Tvrdili mi však opak a vysvětlovali, proč se nijak neliší od soutěže, kterou jsem před lety opustil,“ posteskl si portugalský expert.
Real na začátku druhé půle inkasoval gól z penalty, navíc viděl červenou kartu Huijsen. V oslabení inkasovali hosté ještě jednou, v závěru i v deseti Bílý balet alespoň snížil na konečných 1:2.
„Jediné, co můžu udělat, je obejmout své hráče, protože do toho dali všechno, co se dalo,“ ocenil Mourinho oslabený tým.
„Pokud nás nechají být a dovolí nám soutěžit za rovných podmínek, budeme bojovat,“ dodal.
Real je po sedmi kolech španělské ligy na čtvrtém místě tabulky se šestibodovou ztrátou na vedoucí Barcelonu, Atlético má o bod víc a je druhé.