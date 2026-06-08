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Sport

Mourinho loví ve West Hamu. Pro Real Madrid si vyhlédl překvapivou posilu

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík

Staronový trenér fotbalového Realu Madrid José Mourinho si vyhlédl posilu ve West Hamu.

West Ham United v Arsenal FC, Premier League, Football, London Stadium, London, UK - 10 May 2026
Mateus Fernandes (vlevo) s Tomášem Součkem. Budou hrát i nadále za West Ham?Foto: Elli Birch
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Londýnský klub čekají po sestupu z anglické Premier League nejspíš těžké časy.

Málokterému hráči „Kladivářů“ se nejspíš bude chtít probíjet úskalími Championship a vzhledem k tomu, že klub bude muset nahradit i finanční výpadek po opuštění ekonomicky lukrativní soutěže, a tudíž prodávat největší hvězdy, je kádr West Hamu pro příští sezonu velkou neznámou.

Zároveň je o jeho fotbalisty zájem i mezi velkokluby. Nejžhavějším zbožím je momentálně Mateus Fernandes.

Portugalského záložníka si podle anglických médií jako posilu pro svůj tým vyhlédl dokonce slavný Mourinho, jenž se od nové sezony vrací do Realu Madrid.

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Španělský celek však bude mít ve snaze o získání 21letého šikuly, jehož cena je odhadována na 80 milionů liber, silnou konkurenci.

Rodáka z Olhaa, který odehrál za reprezentaci jeden zápas a nevešel se do nominace pro nadcházející MS, totiž lanaří také Manchester United, kde by se sešel s krajanem, kapitánem a jmenovcem Brunem Fernandesem.

A dalším, kdo sonduje situaci, je vítěz Ligy mistrů Paris St. Germain. Takový zájem mezi velkokluby je poněkud překvapivý vzhledem k tomu, že Mateus Fernandes zažil už druhý sestup v řadě.

Před rokem ho totéž potkalo se Southamptonem, po pádu o soutěž níž přestoupil do West Hamu…

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V něm vytvořil ve středu pole dvojici s Tomášem Součkem. Ani pokračování českého záložníka v londýnském klubu však není jisté.

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