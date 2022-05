Motivace pro Švýcary: před zápasem s Českem je navštívil Federer

Švýcarské fotbalisty přišel před čtvrtečním vstupem do Ligy národů v Praze proti českému týmu pozdravit hvězdný tenista Roger Federer. Dvacetinásobný grandslamový šampion, který po loňské operaci kolena stále nehraje, zavítal mezi reprezentanty na soustředění v Bad Ragazu.

Federer dostal od hráčů podepsaný nový dres, v němž budou svěřenci trenéra Murata Yakina. Došlo i na společnou fotografii. "Byla to velká radost mít mezi sebou takovouhle sportovní legendu. Pro nás všechny je ohromnou inspirací," řekl obránce Silvan Widmer.

Švýcaři dodatečně doplnili nominaci o dva nováčky. Trenér Yakin premiérově povolal útočníka Zekiho Amdouniho a obránce Leonidase Stergioua. Kouč výběru helvétského kříže má k dispozici prakticky kompletní kádr, ze stabilních členů týmu chybí jen středopolař Denis Zakaria, jenž se zotavuje ze svalového zranění. Jako poslední se dnes připojil k mužstvu záložník Xherdan Shaqiri po příletu z Chicaga.

Švýcaři berou Ligu národů jako ideální prověrku před blížícím se mistrovstvím světa v Kataru, kam český celek nepostoupil. Vedle týmu trenéra Jaroslava Šilhavého se ve skupině A2 utkají s Portugalskem a Španělskem.

"Určitě je hezčí hrát mistrovství světa nebo Evropy než Ligu národů, ale i tak je to dobrá soutěž. Preferoval bych jinou skupinu, protože proti Portugalsku a Španělsku jsme několikrát hráli. Ale je vždy skvělé poměřit se s velkými týmy. Chceme celou soutěž vyhrát. Nebude to snadné, ale můžeme to dokázat," uvedl obránce Ricardo Rodriguez pro svazový web.