Monstrum, uvádějí Wolves Krejčího. Řeší se virální záběry i "nesmyslné" peníze

Překvapivý transfer je na spadnutí. V Anglii už skoro nikdo nepochybuje o tom, že se Ladislav Krejčí stane novou posilou Wolves. Mělo by jít o třetí nejdražší přestup českého fotbalisty v historii a právě finanční stránka transferu mezi fanoušky Wolverhamptonu Wanderers způsobuje pnutí.
Ladislav Krejčí, Girona
Ladislav Krejčí, Girona | Foto: Profimedia.cz

Wolves dobře vědí, že mohou mít velké potíže. Portugalský manažer Vítor Pereira sice po debaklu 0:4 s Manchesterem City v prvním kole nového ročníku Premier League odmítal paniku, zároveň ale hlásil: 

"Je čas podat nabídky a pomoci týmu. Potřebujeme pomoc, takže doufám, že nám klub pomůže."

Zpevnit jejich defenzivu by měl odchovanec Zbrojovky Brno, šestadvacetiletý Ladislav Krejčí.

Před rokem přestupoval z pražské Sparty do Girony za 12 milionů eur, jenže částka, kterou údajně hodlají do Španělska poslat Wolves vlastnění čínským konglomerátem Fosun International, činí bláznivých 35 milionů. 

I proto španělský klub okamžitě souhlasil. Girona na Krejčím stavěla svou defenzivu, ta ale byla v minulém ročníku třetí nejhorší ve španělské lize.. O takto lukrativním a navíc bleskovém zpeněžení své české akvizice se klubu ani nesnilo. 

Právě přestupová suma je mezi fanoušky i fotbalovými odborníky hlavním předmětem diskusí. 

"Tolik za Krejčího? Girona by s ním měla okamžitě poslat šoféra na letiště," hodnotil analytický účet La Liga Systems.

"Girona sice ztratí klíčového hráče, Wolves ale podepíšou stopera, který ani náhodou není tak dobrý, aby hrál Premier League. Tolik peněz za Krejčího je šílenství. Je to nabídka, kterou Girona prostě nemůže odmítnout," podotkl novinář Filip Mishov píšící mimo jiné pro The Athletic nebo Sky Sports.

Ohlasů, které Krejčího zpochybňují, se vyrojily mraky. Podle listu Express and Star ale český obránce perfektně sedí na pozici levonohého stopera, která byla pro Wolves jednou z přestupových priorit. 

"Přichází, aby kryl záda kapitánovi Totimu Gomesovi a byl pro něj konkurencí," dodal list.

Krejčí rozhodně nebyl pro Wolverhampton první volbou, už dříve se spekulovalo o zájmu pořídit méně vytěžované obránce londýnských velkoklubů: Axela Disasiho z Chelsea a Jakuba Kiwiora z Arsenalu. To ale nevyšlo.

Podle serveru Molineux News nakonec klub ukázal na Krejčího, přičemž nerozhodly ani tak jeho defenzivní schopnosti, jako jistá nadstavba, kterou bývalý kapitán Sparty nabízí.

Wolves totiž shánějí i defenzivního záložníka, tedy hráče do pozice, kterou Krejčí ve Spartě rovněž mnohokrát zastával. 

"Faktem je, že během kariéry odehrál víc zápasů v záloze, než v obraně. V záložní řadě navíc nasázel 26 gólů ve 124 zápasech. V Krejčím by Wolves vlastně získali dva za cenu jednoho," vysvětlily Molineux News. Roli ve vyšší přestupové sumě tak může hrát právě toto, stejně jako fakt, že Vlky mimo jiné trápí i bídná produktivita.

Někteří fanoušci žlutočerných barev jsou z Čecha nadšení i přes bolestivě vysokou cenu. "Ladislav Krejčí, monstrum na stoperu," uvedl fanouškovský účet Wolves OD dvouminutové video ukazující Krejčího přednosti.

"Krejčí je zajímavá možnost s čerstvou zkušeností z Ligy mistrů. Přes 30 milionů se zdá moc, ale jeho talent je očividný," podotkl na X účet Concept Scouting.

Molineux News zase přišly s titulkem: "Wolves chtějí obránce, který jednou předběhl Ousmane Dembelého." 

Web narážel na virální záběry z utkání Ligy mistrů mezi Gironou a pozdějším šampionem celé soutěže Paris St. Germain, v němž Krejčí uhlídal největší hvězdu Pařížanů a španělský klub prohrál v Parku princů 0:1 až vlastním gólem z poslední minuty.

"Krejčího sprint přes víc než tři čtvrtiny hřiště byl jedním z highlightů. Předvedl pozoruhodnou rychlost, čistě zabránil Dembelému ve skórování. Jeho příchod bude dobrou zprávou pro fanoušky Wolves. Premier League je plná velmi rychlých hráčů, mít takové obránce proto může být klíčové," napsal server.

 
