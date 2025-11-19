Fotbal

Monstrum se rodí ze steaků a puntičkářské péče. A příště podojí i krávu

Pavel Hartman Pavel Hartman
před 49 minutami
Nadpozemská gólová mašina. Erling Haaland nasázel v téhle sezoně v soutěžních zápasech za fotbalový Manchester City a za Norsko v kvalifikaci mistrovství světa už 35 branek. Potřeboval na to pouze 23 utkání. Co z něj dělá supermana? Tady je jeho recept na úspěch, který si nenechává v trezoru. Naopak ho šíří dál, nyní také prostřednictvím svého youtubového kanálu.
Erling Haaland
Erling Haaland | Foto: Profimedia

Za okny vládne typické anglické podzimní sychravé dopoledne. Haaland usedá v teplákách a mikině za volant.

Proplétá se silničkou mezi loukami a poli, až zastavuje u farmy poblíž Manchesteru.

Paní majitelka ho vítá jako vlastního syna. Aby ne, když útočník Citizens tu je častým hostem.

Jezdí sem pro raw (syrové) potraviny netknuté chemikáliemi. V nadsázce říká, že jde o jeho osobní supermarket.

"Platí, příště podojím krávu," uzavírá se šéfovou v zástěře zajímavou dohodu, než se pustí do nákupu.

"Perfektní, šel jsem jen pro mlíko a navrch mám steaky a med," usmívá se slavný Seveřan.

Steaky tomahawk jsou pochoutkou, na kterou nedá dopustit. "Nejradši mám to tlusté," prozrazuje.

Tentokrát si koupil rovnou tři. Ale nejdřív se zdvořile optal, kolik si jich může dnes pořídit, aby se dostalo i na ostatní.

Až když mu farmářka upřímně sdělila, že tyhle flákoty masa s kostí nejdou kvůli vyšší ceně zrovna na dračku, vzal si tři kusy. Maličkost, ale podstatná. Naznačuje totiž mnohé o jeho charakteru.

Haaland není primadona, která by se nechala obskakovat. Jeho rodiče na tom pracovali odmalička.

Syna podporovali ve všestrannosti, takže kromě fotbalu zkoušel atletiku, volejbal, házenou nebo lyžování.

A kromě toho mu táta, bývalý profesionální fotbalista, a máma, někdejší atletická sedmibojařka, opakovali: "Všechno, co děláš, dělej na sto procent. Děláš to pro sebe."

A aby z něj neměli mamánka, brzy ho vypustili do světa. Teď se tahle péče Erlingovi vrací.

Sám sobě šéfkuchařem

Ve své vile v tichu přírody na dohled Manchesteru nezaměstnává hordu obsluhujícího personálu ani osobního kuchaře, jak to mají ve zvyku jiné sportovní superstars. Šéfkuchařem si je on sám.

"Od šestnácti žiju sám, tak jsem se musel naučit vařit," podotýká, jako by se nechumelilo.

Nepouští se do složitějších dobrodružství, svoje pilíře denního menu má však za ty roky praxe už v malíčku.

Den začíná provoněnou kávou. "Kafe je v mých očích super potravina. Ale záleží na kvalitě," upozorňuje.

Kávu si dává s čerstvým mlékem z farmy, k tomu navrch usrkává další super potravinu - javorový sirup.

Co snídaně v Haalandově podání? Jednoduchá. Na pánev hodí dvě vajíčka a v mžiku má na talíři hemenex bez šunky.

Zakusuje k tomu kvasový chléb, který mu právě přivezli z pekárny. "Nikdo nemůže udělat lepší vajíčka," culí se pán domu.

Úsměv ho nepřejde, ani když po deváté zazvoní obvyklá návštěva. Fyzioterapeut Mario Pafundi patří do početného štábu, který se stará o tým kouče Pepa Guardioly, ovšem jeho speciálním klientem je chlapík s devítkou na zádech.

Klub v něm má totiž uložené peníze, neboť s ním nedávno uzavřel novou smlouvu na deset let. A tak chce svůj drahokam nadále co nejlépe leštit.

Haaland si nepřeje také nic jiného. Každý den být lepší a lepší, to ho pohání vpřed pokaždé, když vstane z postele.

Ani kung-fu není náhoda

I když už finančně zajistil sebe a rozvětvenou rodinu na mnoho generací dopředu. Přesto hledá permanentně skulinky, které by mohl vychytat.

Jeho přítel Pafundi, se kterým se vřele vítá, je stejného ražení. "Jedna malá kapka udělá díru do skály," přirovnává Pafundi, když rozjíždí sestavu cviků na to, aby magického útočníka udržel v top kondici a pružnosti. "Erling má skvěle vycentrované klouby," poznamenává fyzioterapeut.

Za tři roky, co s ním dnes a denně cvičí, se Haalandova pohyblivost, která nikdy nebyla špatná, ještě více prohloubila. "V oblasti třísel je o třetinu pohyblivější, než když jsme spolu začínali," doplňuje Pafundi.

Když to slyšíte, okamžitě vám naskakují před očima góly stylem kung-fu, které jsou k neuvěření.

Následuje regenerační procedura před infračerveným zářením po vzoru lidového moudra: Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Žhavých přirozených paprsků z nebe je v Anglii pomálu, proto je potřeba tohle manko dohnat uměle.

Gólový mág na sebe již v minulosti práskl, že si v noci zalepuje ústa a na oči si nasazuje brýle blokující modré světlo, aby zlepšil svůj spánek, ve kterém tělo nejefektivněji regeneruje.

Inu, nic není náhoda.

Vyrážíme na společnou týmovou přípravu do pohádkového centra Manchesteru City.

Haaland ožívá ihned, co projede branami areálu. Srdečně zdraví vrátného u závory, recepční i kamarády v šatně. Jeho energie je nakažlivá. Stejné platí pro jeho zaujetí při každém cvičení.

Když dorazil do rodiny Citizens, trávil v zahřívacím bagu (hře čtyř proti dvěma na malém prostoru) moře času, protože nebyl zvyklý na takovou rychlost přihrávek prvním dotekem. Nyní se už uprostřed obdélníku objevuje jen zřídka. Tak moc šel nahoru v individuální dynamické technice.

Přítelkyně jako Giggs

Hurá na oběd. U bufetových stolů v jídelně Manchesteru City si nakládá smaženou rýži s vejci, malého mořského okouna a chřest. Nespěchá, aby byl co nejrychleji z práce zpátky doma, vychutnává si polední siestu.

Když se odpoledne vrátí do svého hnízda, které obývá spolu s přítelkyní a potomkem, nedává si nohy na trnože a nelelkuje. Pokračuje v péči o tělo i duši.

V pestrobarevně vzorovaném kimonu míří do kouta zahrádky, kde má vlastní dřevěnou sauničku a bazén. Rozjíždí rutinu, která kombinuje chlad a teplo. Věnuje se jí čtyřikrát až pětkrát v týdnu.

"Je to dobré pro mysl. Dosahujete něčeho, co dělat nechcete," objasňuje Haaland, že tím zabíjí dvě mouchy jednou ranou: urychluje regeneraci a přitom se učí vypořádávat se s překážkami a nepohodlím.

Teď je ta pravá chvíle na odměnu. Na dvorku zapíná gril a zanedlouho už se na něm piplá s luxusními steaky tomahawk.

"Nebudu arogantní, ale musíte to cítit, musíte se toho dotknout. Potřebujete dobrou steakovou kůrku. Pokud to umíte, už jste došli daleko," hlásí šéfkuchař.

Jeho milá, kterou poznal už ve fotbalové akademii Bryne, kde ona válela na levém křídle, mezitím chystá dresink. "Byla jako Ryan Giggs," dobírá si ji Haaland s připomínkou slavného křídla rivalských United.

Když vidíte jejich hecování, rázem mizí do dáli obraz agresivního monstra ze hřiště, které nikdo nezastaví. Najednou tu je normální chlap, co miluje drahou polovičku, humor a pohodu.

Kdybyste se chtěli jím inspirovat, bude rád. Současně však připomíná: "Tělo každého člověka je jiné. Co funguje jemu, nemusí fungovat vám, ale mým klíčovým poselstvím je najít to, co funguje vám, a držet se toho."

