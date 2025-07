Čvančara má obrovský potenciál, věří v Mönchengladbachu. Klub má o něj dál zájem

Fotbalista Tomáš Čvančara by měl pokračovat v bundesligovém Mönchengladbachu.

Sportovní ředitel Roland Virkus pro deník Bild uvedl, že klub se čtyřiadvacetiletým útočníkem i nadále počítá. Jde o překvapivou informaci, český reprezentant chtěl původně během léta odejít.

Rodák z Neratovic neprožil dobrou sezonu. Čvančara chtěl již v zimě zamířit jinam, což mu Mönchengladbach neumožnil.

"Vedení klubu počítá s tím, že by Tomáš mohl odejít v létě. Ovšem jakou formou, to budeme řešit až v případě konkrétní nabídky. Zatím je ve hře jedno hostování, ale věřím, že se objeví i možnost na přestup. Jinak je pravda, že by Tomáše lákalo angažmá v Saúdské Arábii," řekl začátkem května hráčův zástupce David Nehoda.

Čvančara sice chyběl na nedělním prvním tréninku, důvodem však byla lehká nemoc. Mönchengladbach s bývalým sparťanem dál počítá.

"S Tomášem a jeho agenty jsme si vyjasnili situaci a došli k závěru, že u nás dostane další šanci. Má obrovský potenciál, v který dál věříme," cituje Bild sportovního ředitele Virkuse.

Důležitou roli zřejmě sehrálo zranění jiného útočníka Tima Kleindeinsta. Německý reprezentant je po operaci menisku.

"U Tima léčba po operaci postupuje dobře a jde přesně podle plánu. Pokud půjde všechno dobře, věříme, že v listopadu bude opět na hřišti," řekl Virkus.

Větší prostor se tak otvírá pro Čvančaru. Po přestupu ze Sparty v červenci 2023 má smlouvu ještě na tři roky. "Každý hráč má fáze, kdy srší sebevědomím, ale i fáze, kdy mu chybí. A těch měl Tomáš minulou sezonu víc než dost," dodal ředitel.