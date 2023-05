Moje vize? Všichni umřeme. Křetínský vzácně promluvil pro britské The Times

Jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský nechce přispívat k boomu "zbytečných" online komentářů, pro britský list The Times ale udělal výjimku a poskytl mu rozhovor. Vyjádřil se ke svým investicím a glosoval, proč se stal spoluvlastníkem West Hamu United. Prozradil také, jak silné emoce se mu vracejí při vzpomínkách na sametovou revoluci.

"Česká sfinga promlouvá," skví se v titulku prvního rozhovoru, který český podnikatel kdy poskytl britským médiím. Křetínský se v něm tvrdě ohradil vůči nařčením, že je sponzorem války na Ukrajině.

Celé povídání ale začalo fotbalově.

Majitel pražské Sparty a spoluvlastník londýnského West Hamu totiž příští týden poruší své zlaté pravidlo: poprvé zavítá na stadion Slavie, právě v Edenu se totiž uskuteční finále Evropské konferenční ligy mezi The Hammers a italskou Fiorentinou.

"Měl jsem k tomu obrovskou mentální a morální výhradu," popisuje energetický magnát, proč nikdy nevstoupil na rivalovu půdu, ani při duelech národního týmu či hudebních koncertech.

Na "svůj" West Ham do Edenu dorazí se synem. Vlastní 27 procent východolondýnského klubu a jeho touha získat nadpoloviční většinu není na ostrovech tajemstvím. Na otázku, proč vstoupil právě do klubu "Kladivářů", odpovídá se smíchem: "Prostě miluju ty barvy a ten dres."

Samozřejmě nejde jen o to. Mezi WHU a českým fotbalem panuje letitá spojitost už od působení brankáře Luďka Mikloška v 90. letech. Následovali Tomáš Řepka a Radoslav Kováč, nyní hájí barvy Clarets and Blues Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

"Tato spřízněnost tu vždy byla," říká Křetínský. "Pokud investujete do klubu, musíte mít emocionální spojení. Pokud ne, nikdy to nefunguje."

Sedmačtyřicetiletý byznysmen v rozhovoru vysvětluje důvody, které mu brání ve větším počtu veřejných výstupů.

Nechce prý "vytvářet chaos" pro své firmy, s jejichž akciemi se obchoduje na burzách. Rovněž nechce zahlcovat mediální prostor dalšími zbytečnými komentáři. "Mám tendenci nepřispívat k téhle inflaci," říká.

Britskou poštu nechce ovládnout

Pro The Times předsevzetí porušil kvůli tomu, aby vyjasnil několik citlivých témat souvisejících s jeho investicemi. Křetínský zdůraznil, že neplánuje ovládnout britskou poštu Royal Mail, v níž činí jeho vlastnický podíl 25 procent, ani Sainsbury's - druhý největší řetězec supermarketů ve Spojeném království, kde má 10 procent.

"Existují společnosti, ve kterých můžete být dvacet let šťastným desetiprocentním akcionářem," podotýká Křetínský.

Kompletně odlišná je situace v zadluženém francouzském maloobchodním řetězci Casino. Ten český byznysmen převzal v roce 2019, od té doby jeho akcie klesly téměř o 90 procent. Křetínský hodlá navýšit svůj vlastnický podíl z deseti na čtyřicet procent.

"Casino potřebuje skutečně dramaticky zlepšit své hospodářské výsledky. Nejen z finančních, ale i ze strategických důvodů," říká.

Vysvětluje i investice do zpravodajských médií. Miliardář má menšinový podíl ve francouzských novinách Le Monde. Prostřednictvím holdingu Czech Media Investment (CMI) vlastní také několik francouzských tiskových titulů, jako je Elle, Tele7 Jours a zpravodajský magazín Marianne.

Křetínský se neúspěšně ucházel o převzetí francouzské televize M6 a před dvěma měsíci oficiálně podal nabídku na převzetí stoprocentního podílu ve firmě Editis, což je druhé největší vydavatelství ve Francii.

V České republice má Křetínský spolu se svým obchodním partnerem Patrikem Tkáčem pod kontrolou společnost Czech News Center, v jejímž portfoliu jsou například deníky Blesk, Sport, Aha! a E15 nebo časopis Reflex.

Křetínského motivací je podle jeho slov pomoc tradičním nezávislým evropským novinám, jejichž vliv a zisky slábnou v konkurenci sociálních sítí.

"Tisk čelí absolutně nelegitimnímu konkurenčnímu tlaku neregulovaného, ​​divokého světa zpráv. To vytváří obrovský ekonomický tlak na tisk… Jsou poslední, kdo má ještě schopnost přinést skutečnou veřejnou debatu," vysvětluje Křetínský.

"Strašné svinstvo" v online prostoru

Podle něj cirkuluje online prostorem "strašné svinstvo", které nahlodalo schopnost voličů činit správná rozhodnutí a nahradilo fakta pocity. Křetínský to nazval "digitálním bordelem bez odpovědnosti".

"Jsem velmi hluboce liberální. Ale idea mít právo mluvit, aniž byste byli za svá slova zodpovědní, je naprosto zvrácená," říká s tím, že by do obsahu "svých" médií zasahoval pouze tehdy, když by popírala koncept ochrany lidských práv nebo se vymezovala vůči demokratickým institucím. "Tohle je limit. V opačném případě musíte respektovat nezávislost redakcí," dodává brněnský rodák.

Hlubokým liberálem, jak sám sebe nazývá, se Křetínský stal už ve čtrnácti letech, kdy se aktivně účastnil protestů předcházejících sametové revoluci.

"Co se tehdy stalo, bylo plné optimismu a energie. Od prvních chvil jsem byl v ulicích, viděl jsem speciální jednotky s bílými helmami deset metrů ode mě. Člověk nevěděl, jestli zaútočí nebo ne. Když o tom mluvím, pořád je to pro mě emotivní," vypráví.

Na přetřes přišla i obvinění, která proti Křetínskému vznesla česká environmentální organizace Re-set. Podle ní jeho Energetický a průmyslový holding (EPH) dál nakupuje ruská fosilní paliva, čímž nejen škodí životnímu prostředí, ale navíc finančně podporuje režim Vladimira Putina ve válce proti Ukrajině. Re-set nazvala miliardáře "fosilní hyenou".

Křetínský v rozhovoru zdůrazňuje, že se nikdy osobně nesetkal s Putinem ani s nikým, kdo by mu byl blízký.

"EPH odvádí náročnou práci, kterou jiné energetické společnosti nesvedou. Udržuje nepopulární aktiva v chodu a připravuje jejich nahrazení obnovitelnými zdroji. Hnědé uhlí je životně důležité pro německý energetický systém. Nechápu to pokrytectví, kdy lidé chtějí mít doma čím svítit, ale současně odmítají potřebné zdroje. To není rozumné uvažování," říká Křetínský s tím, že v žádném případě není popíračem klimatických změn.

V závěru dostal otázku, jaké vize vkládá do budoucnosti impéria. Potvrdil, že hledá další investiční příležitosti v energetice, médiích i maloobchodu zejména ve Velké Británii, Francii a Německu.

"Moje vize? Všichni zemřeme. To je vize. Do té chvíle se budeme snažit rozvíjet aktiva tím nejrozumnějším a nejzodpovědnějším způsobem," uzavírá Křetínský.

Když Křetínský vzácně mluví na kameru. Takto v roce 2017 mluvil o otevření univerzitního institutu: