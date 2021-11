Moc cizinců nedělá dobrotu, říká Novotný. Spory s vedením Rakovníka jsou prý nesmysl

Mozek mužstva, hrající asistent trenéra, sportovní ředitel, agent při výběru zahraničních posil. Tolik funkcí v sobě kloubil Jiří Novotný v třetiligovém Rakovníku. Po několikaměsíčních zkušenostech však bývalý český reprezentant a legenda fotbalové Sparty Praha přiznává, že se projekt s mnoha cizinci příliš nepovedl.

Jak se vyvíjí projekt vsadit na zahraniční hráče?

Poznali jsme, že moc cizinců přece jenom nedělá dobrotu. Musíme to tedy celé přehodnotit. Neříkám, že nápad byl úplně špatný, ale potřebujete nějaký čas, aby se ukázalo, jak to funguje. Nejméně půl roku. Musíme si přiznat, že některá rozhodnutí nebyla dobrá.

Co konkrétně se nepovedlo?

Nabrali jsme hráče, kteří nebyli ti, které jsme potřebovali. Nezapadli do týmu tak, aby to fungovalo. Některým chyběly patřičné dovednosti, jiní je měli, ale nedávali je ve prospěch týmu. To je pak k ničemu.

Vy sám jste se na jejich výběru podílel?

Šlo to hodně přese mě, přes agenty, které jsem znal a spolupracoval s nimi. Oslovil mě Ben (trenér rakovnického týmu Mohammed Ben Hassen), abych mu s výběrem pomohl, znali jsme se dobře, kopali jsme spolu za Všenory. Souhlasil jsem, že mu pomůžu, některé hráče měl ovšem už sám domluvené, na jejich angažmá jsem se nijak nepodílel.

Ale jako zkušený hráč jste jim mohl pomoci při začlenění do týmu, při adaptování se, při výchově. Bylo to hodně složité?

Nebylo to vůbec jednoduché, přiznám, že to ani nešlo. Opakuji, bylo jich moc a nedělalo to dobrotu.

Vy sám půjdete ještě na hřiště?

Jsem uznalý, ČFL je třetí nejvyšší soutěž a v mém věku (v dubnu 51 let) je to už na mě moc. Věk nezastavím. Párkrát jsem si sice zahrál, ale bylo to hlavně proto, že jsem musel, kdy jsme ještě neměli zaregistrované hráče, že nás bylo málo, než že jsem vysloveně chtěl. Nějaké spekulace, že by mi neplatili, že bych se rozkmotřil s vedením, jsou nesmysl. Nepřišel jsem do Rakovníka, abych ještě hrál, ale pomohl sestavit mužstvo v roli asistenta či jiné funkci. Pořád s kluky trénuju, dělám přípravu, ale rychlost mi už nikdo nevrátí.

Věděli zahraniční legionáři, jaká legenda před nimi stojí?

Nejsem typ, abych se svou minulostí chlubil, nemluvím o sobě. Ale někteří to věděli nebo si to zjistili. Ale většině to bylo v podstatě jedno. Podpis nechtěli. Nemyslím si, že by to byla pro ně nějaká zvýšená motivace.

Jaké vidíte šance Rakovníka v ČFL?

Některé cizince jsme už poslali domů, musíme nabrat nové hráče. Soustředíme se ale už na české. Naším hlavním cílem je záchrana.