Mladá Boleslav musí vrátit Jeslínkovi 720 000 korun. Verdikt potvrdil krajský soud

před 54 minutami

Fotbalový klub z Mladé Boleslavi musí podle rozhodnutí soudu svému bývalému hráči Jiřímu Jeslínkovi vrátit půlroční odměnu, kterou mu v roce 2013 odebral při jednostranném rozvázání smlouvy. O kauze jako první informoval server Aktuálně.cz.

Praha - Krajský soud v Praze potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, podle nějž je ujednání v profesionální smlouvě, na jehož základě Mladá Boleslav požadovala po svém bývalém hráči Jiřím Jeslínkovi navrácení odměny ve výši 720 000 korun, je neplatné pro rozpor s dobrými mravy.

Rozsudek může změnit dosavadní smluvní praxi ve fotbale, neboť Jeslínkova smlouva vychází ze vzorové smlouvy fotbalové asociace.

Devětadvacetiletý útočník odehrál během podzimu 2013 za Mladou Boleslav osm zápasů, pak s ním klub rozvázal smlouvu a vydání transfer karty podmínil vrácením půlročních odměn. Fotbalista, který hrál naposledy ligu na podzim za Bohemians, se po neúspěchu u fotbalové arbitráže obrátil na soud a ten mu dal za pravdu.

Smluvní ujednání o tom, že hráč musí vrátit odměny na základě jednostranného rozhodnutí klubu, porušuje podle odvolacího soudu právo na spravedlivou odměnu za práci a je tak v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

"I když by si hráč plnil všechny povinnosti podle smlouvy, pouze na základě jednostranného rozhodnutí klubu by se dostal do situace, kdy by se mu za to nedostalo jakéhokoli finančního plnění, přestože se strany na něm dohodly," poznamenal Jeslínkův advokát Jan Šafránek.

Jeslínek momentálně nastupuje za druholigovou Vlašim.