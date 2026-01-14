Přeskočit na obsah
15. 1.
Sport

Mizérie Realu se prohlubuje. Pod novým trenérem vyhořel v poháru na hřišti outsidera

ČTK

Fotbalisté Realu Madrid po pondělním odvolání trenéra Xabiho Alonsa nečekaně vypadli v osmifinále Španělského poháru po prohře 2:3 na hřišti druholigového Albacete. Kouči Álvaru Arbeloovi tak nevyšla premiéra na lavičce "Bílého baletu".

Vinícius Júnior v zápase Realu ve Španělském poháru proti Albacete
Vinícius Júnior v zápase Realu ve Španělském poháru proti AlbaceteFoto: Reuters
Vedení Realu odvolalo Alonsa den po porážce ve finále španělského Superpoháru s Barcelonou. Mužstvo převzal další bývalý hráč Realu Arbeloa, jenž do té doby trénoval rezervní tým.

Debut u "áčka" mu ale pořádně zhořkl. Značnou část základní sestavy včetně kanonýra Mbappého k zápasu nenominoval.

Celek ze španělské metropole odpověděl na první i druhou trefu domácích, kteří jsou ve druhé lize těsně nad sestupovými příčkami, na třetí mu však nezbyl čas.

V úvodu závěrečného nastavení srovnal Gonzalo García na 2:2, jenže střídající Betancor o chvíli později druhým gólem v utkání odvrátil prodloužení a zařídil Albacete překvapivý postup.

