Mizérie Realu se prohlubuje. Pod novým trenérem vyhořel v poháru na hřišti outsidera

Fotbalisté Realu Madrid po pondělním odvolání trenéra Xabiho Alonsa nečekaně vypadli v osmifinále Španělského poháru po prohře 2:3 na hřišti druholigového Albacete. Kouči Álvaru Arbeloovi tak nevyšla premiéra na lavičce "Bílého baletu".
Vedení Realu odvolalo Alonsa den po porážce ve finále španělského Superpoháru s Barcelonou. Mužstvo převzal další bývalý hráč Realu Arbeloa, jenž do té doby trénoval rezervní tým.
Debut u "áčka" mu ale pořádně zhořkl. Značnou část základní sestavy včetně kanonýra Mbappého k zápasu nenominoval.
Celek ze španělské metropole odpověděl na první i druhou trefu domácích, kteří jsou ve druhé lize těsně nad sestupovými příčkami, na třetí mu však nezbyl čas.
V úvodu závěrečného nastavení srovnal Gonzalo García na 2:2, jenže střídající Betancor o chvíli později druhým gólem v utkání odvrátil prodloužení a zařídil Albacete překvapivý postup.
Gólová exploze Hoffenheimu s dvěma Čechy. Bayern musel na hřišti nováčka otáčet
Fotbalisté Hoffenheimu s českými obránci Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem rozstříleli v německé lize Mönchengladbach 5:1. Hattrick vstřelil Andrej Kramarič.
Evropské země vyzývají občany k opuštění Íránu, Británie uzavřela tamní ambasádu
Itálie, Španělsko a Polsko důrazně vyzvaly své občany pobývající v Íránu, aby zemi kvůli bezpečnostní situaci okamžitě opustili. Informovaly o tom tiskové agentury.
Libanonské úřady zadržely muže napojeného na Asadovy stoupence
Libanonské úřady zadržely syrského občana podezřelého z posílání peněz bojovníkům věrným bývalému syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi.
Imigrační agenti v Minnesotě zadrželi příslušníky indiánského kmene Siouxů
Vůdce indiánského kmene Siouxů Oglala v Severní Dakotě vyzval k okamžitému propuštění jeho tří příslušníků, které minulý týden zadrželi imigrační agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minnesotě.
Animovaný film En, ten, týky! české studentky FAMU bude soutěžit na Berlinale
Na filmovém festivalu Berlinale bude mít premiéru krátký animovaný film En, ten, týky! slovenské režisérky a animátorky Andrey Szelesové.