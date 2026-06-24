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Sport

Místo gólů skandály. Fanoušky i média na MS zaměstnaly nepříjemné aféry

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Nejdřív spor o porod prvního dítěte, pak obvinění z rasismu. Fanoušci na mistrovství světa řeší dvě kauzy, které na chvíli zastínily i samotný fotbal.

Belgický fotbalista Jérémy Doku na MS 2026
Belgický fotbalista Jérémy Doku na MS 2026Foto: REUTERS – Lee Smith
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Belgický fotbalista Jérémy Doku na MS 2026
Dodi Lukebakio a Šodžáí Chalílzadé v zápase Belgie - Írán na MS 2026
Belgický fotbalista Jérémy Doku na MS 2026
Nathan Ngoy a Alí Nematí v zápase Belgie - Írán na MS 2026
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Jérémy Doku se ještě ani nerozhodl, jestli během mistrovství světa skutečně odletí domů, a už kvůli tomu rozvířil jednu z největších debat turnaje.

Belgický reprezentant totiž přiznal, že zvažuje návrat za manželkou Shireen, která má příští měsíc porodit jejich první dítě. Pro většinu fanoušků šlo o pochopitelnou lidskou úvahu.

Vždyť světový šampionát se může hrát znovu za čtyři roky. Narození prvního potomka nikoliv.

„Kdybyste se mě zeptali, co chci, odpověď je jasná. Nikdo nechce zmeškat narození svého prvního dítěte. Uvidíme, co bude možné udělat,“ řekl šestadvacetiletý fotbalista.

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Tím to mohlo skončit. Jenže neskončilo.

Ve Francii se tématu chytila známá moderátorka France Pierronová z deníku L'Équipe. A během televizní debaty pronesla větu, která se během několika hodin rozletěla po sociálních sítích po celém světě.

„Plníte si dětský sen a chcete od toho všeho odejít kvůli narození dítěte. Je to odporný okamžik, promiňte ten výraz, kdy je otec úplně k ničemu,“ prohlásila.

Následovala smršť reakcí. Fanoušci, novináři i bývalí hráči se shodovali, že podobný pohled na roli otce působí v dnešní době přinejmenším zvláštně.

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Do debaty se zapojili i samotní fotbalisté. Největší ohlas vzbudila reakce anglického reprezentanta Ollieho Watkinse.

„Stane se to jen jednou. Je to vaše první dítě,“ stručně se zastal soupeře.

Právě jeho lakonická reakce podle mnohých vystihla podstatu celé kauzy nejlépe.

Pod tlakem veřejnosti nakonec ustoupil i deník L'Équipe. Za výroky své moderátorky se omluvil, omluvu následně zveřejnila také samotná Pierronová. Podle francouzských médií navíc nedostala prostor v dalším vydání pořadu, který běžně uvádí.

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Zatímco první aféra rozdělila fanoušky hlavně v otázce rodiny a osobních priorit, druhá vyvolala mnohem vážnější reakce.

Na srbské veřejnoprávní televizi RTS totiž během rozboru utkání Belgie s Íránem vystoupil bývalý jugoslávský reprezentant a někdejší útočník Atlética Madrid Rade Bogdanovič.

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Diskuze se točila kolem červené karty belgického obránce Nathana Ngoye. Místo analýzy samotného zákroku se ale debata stočila jinam.

„Vždycky jsem říkal, že tito hráči - a opravdu nejsem rasista - ale černošští hráči postrádají koncentraci po šedesáti až osmdesáti minutách hry,“ prohlásil Bogdanovič živě ve vysílání.

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Moderátor se ho okamžitě pokusil zastavit a upozornil ho, že jde o velmi problematické tvrzení. Bývalý fotbalista však necouvl.

Naopak dodal, že podle něj „většině z nich koncentrace chybí“.

Sociální sítě explodovaly. Kritika přicházela nejen ze Srbska, ale i ze zahraničí.

Mnozí diváci nechápali, jak podobný výrok mohl zaznít ve vysílání veřejnoprávní televize během nejsledovanější sportovní akce planety.

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Kontroverzi ještě přiživilo zjištění, že Bogdanovič se objevil ve studiu také následující den při utkání Argentiny s Rakouskem.

Až poté přišla omluva.

„Upřímně se omlouvám za svůj výrok týkající se černošských fotbalistů,“ uvedl v prohlášení.

Omluvila se také televize RTS. Zdůraznila, že Bogdanovič není jejím zaměstnancem, ale externím expertem najatým pro šampionát. Současně uznala, že podobné výroky nemají ve vysílání místo.

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Mistrovství světa zatím nabízí góly, překvapení i velké příběhy na hřišti. V posledních dnech ale připomnělo ještě něco jiného.

Že v době sociálních sítí stačí několik vteřin před kamerou a člověk se rázem stane hlavní postavou turnaje. Někdy i bez jediného doteku s míčem.

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