Místo Čechů měla jet na MS Itálie, zní z Ameriky. Kinského tam propírají v talkshow

Mistrovství světa v Americe s českou účastí? „Bude to fantastická show. Do Atlanty na zápas našich s Jihoafrickou republikou už mám lístek,“ hlásí z Michiganu Luboš Kubík mladší, syn fotbalového vicemistra Evropy 1996 a majitel agentury, která pomáhá mladým sportovcům z Česka ke studiu na univerzitách za oceánem.
Zaregistrovala Amerika, že Češi postoupili na šampionát?
Ano. Nejvíc samozřejmě zaregistrovala to, že Itálie nepostoupila. A pak se tu řešily týmy okolo. A protože italská komunita v Americe a v Kanadě je obrovská, hodně se mluvilo o tom, že by bylo fajn, kdyby místo Bosny, a třeba i Čechů, byla na turnaji Itálie. Každopádně jsme se postarali o překvapení. Postup české reprezentace tady nikdo nečekal.
Jaké povědomí mají vůbec Američané o současném českém fotbale?
Abych řekl pravdu, myslím si, že moc velké povědomí nemají. Když se s lidmi tady bavím o českém fotbale, vzpomenou si na Pavla Nedvěda, Petra Čecha, Tomáše Rosického, ale že by běžný Američan byl schopen vyjmenovat jediného současného českého hráče, to se nestane. A kdybychom se dostali do fotbalové komunity, řeknou možná jednoho, dva hráče.
Takže by vytáhli z paměti Tomáše Součka.
Protože Premier League je tu nejvíce sledovaná. A možná by ještě znali Patrika Schicka. Nedávno tu také prolétlo jméno Antonína Kinského, bohužel v negativním světle.
Jeho minely v Lize mistrů se tedy ani za oceánem neututlaly?
Ne. Co se mu přihodilo v zápase na Atlétiku Madrid, tu bylo propírané v různých fotbalových talkshow. A bylo v nich zmiňované, že je Čech. Na druhou stranu se mluvilo i tom, že to neměl jednoduché, protože dlouhou dobu předtím nechytal Celkově ale nemáme z minulosti špatnou reputaci, takže Američani možná budou očekávat stejnou kvalitu.
Už to za oceánem dýchá mistrovstvím světa? Nebo je turnaj pořád v zákrytu NBA či NHL?
Já cítím, že to tu již šampionátem žije. Americký fotbal se už dohrál, ještě se dokončují basketbalová a hokejová sezona, ale fotbalová komunita, která je tu obrovská, se už o MS zajímá od Nového roku. Po baráži pak přišla v médiích a na sociálních sítích další vlna. Až skončí NBA a NHL, přepne americký fanoušek kompletně na mistrovství světa. Američané nemohou být ani týden bez sportovních akcí. Proto se ani nebojím o návštěvnost, i když vidím ty ceny lístků.
V Evropě byl značný humbuk ohledně cen vstupenek. Američtí příznivci nebrblali?
Ne. Samozřejmě se najde pár negativních komentářů, ale obecně je americký fanoušek zvyklý, že se za sportovní akce platí. Tím, jak už tady dlouhodobě žiju, jsem ani neočekával, že by lístky na MS měly být levnější. Pro Američany jsou sportovní zápasy velká věc, kterou berou jako celodenní zábavu. Když jdou na americký fotbal, nemají problémy zaplatit nemalé peníze za lístek, za parkování, za jídlo, za pivo. A to všechno čtyřikrát, když vezmeme v potaz čtyřčlennou rodinu. Běžný český, respektive evropský fanoušek tomuhle ještě nerozumí, ale já nemám pochyb o tom, že se na šampionátu vyprodá každý zápas.
Za kolik se chodí v USA třeba na americký fotbal?
Nejlevnější lístek vyjde třeba na 300, 400 dolarů. Nejhorší místo na stadionu na nejhorší tým by se dal sehnat asi i za 200 dolarů. To je tu fakt bráno za levnou cenu. Ale protože jsou tu stadiony ohromné, vyplatí se připlatit si za místa, odkud není dění na hřišti tak vzdálené. A tyhle lístky do prostředních řad se úplně normálně kupují za 800 dolarů. Pro jednoho. Nikdo však sám na stadion nechodí.
Podobné to bude i s fotbalovým MS.
Teď jsem zaznamenal, že kolem tisícovky dolarů se dostanou i vstupenky na mistrovství světa. Samozřejmě ale že na velice dobrá místa vyjdou lístky i na několik tisíc. Ovšem za to diváci dostanou zábavu i mimo sport. V Americe se už řadu let děje spousta věcí před zápasem, během něj a po něm. Příznivci to berou tak, že se neplatí jen za sport, ale i za show a servis kolem. Americký fanoušek je náročný – chce výborné jídlo, pivo, chce mít ke sportu různé atrakce pro děti, koncerty a podobně. Platí to i v nižších soutěžích. Že se přijde pouze na sport, to tu nejí zvykem.
Čeští fanoušci, kteří se vydají na šampionát do Ameriky, se můžou těšit na velkolepou show.
Na sto procent! I když by nezískali lístky na český tým, vyplatí se přiletět. Fanzóny a všechno kolem, bude možná ještě větší trhák než samostatný zápas. I když bych si pochopitelně přál opak. Ale zatímco kvalitu utkání předem zaručit nikdo nemůže, velkolepou show, kterou Američani umí udělat ze sportu, zaručit lze. Před každým zápasem to bude jako menší Disneyland. Moc si mistrovství světa užijí i venku za stadionem.
Jak to pro ně bude drahé za nebo před stadionem?
To asi drahé bude. Zase ať si lidé nemyslí, že by letěli do levnější země. Pivo bude drahé, a bohužel nebude tak dobré jako to české. Musí se připravit celkově na to, že se platí za parkování a další jednotlivosti. Měli by si zkrátka připravit peníze, aby se pak necítili, že je všechno dražší, než na co jsou z domova zvyklí. Na amerických stadionech stojí jeden kelímek piva 18 dolarů, lepší pivo může stát i 20, 25 dolarů.
Česká reprezentace bude hrát jeden zápas v Atlantě. Na jaké kulisy narazí?
Mám o tamním stadionu jen skvělé reference. Je výborné, že nechybí zatahovací střecha. Bude třeba. Kluci budou hrát ve dvanáct hodin tamního času, takže pod přímým sluníčkem, což by bylo pod širým nebem vážně hrozné. Atlanta má jednu z nejlepších fanouškovských základen v Americe. Jedna tribuna za bránou je určena výhradně kotli s bubny a vlajkami. Doufám, že tenhle sektor dostaneme my. Česká komunita je v Americe velká a můžeme ji využít k tomu, abychom vytvořili pro kluky v Atlantě domácí atmosféru. Může to být rozhodující faktor. Baráž jsme přece vyhráli díky domácímu prostředí.
Už se na to Češi žijící ve Státech chystají?
Ano, na české ambasádě je i úsek sportovní diplomacie, kde už nějaké aktivace probíhají. je dobré, že české mužstvo bude mít základnu kousek od Dallasu. Protože v Texasu je obrovská česká komunita. Bylo by dobré, kdyby se mohli fanoušci přijít podívat na trénink reprezentace.
V Dallasu jste prožil část dětství, neboť tam váš otec končil hráčskou kariéru. Co se vám vybaví jako první?
Šílené vedro! Táta měl tréninky co nejdřív ráno, než přišlo tvrdé sluníčko. Takže tréninky mu začínaly v osm. Na tohle se hráči, ale i fanoušci musí připravit. Nebude tam počasí na akce s tříkolkami. Nedokážu si ani představit, že by se po obědě šli kluci projít do města. To bude strašná výheň.
Co samotné centrum v Mansfieldu, kde Češi rozbijí tréninkový stan? Stadion se prý teprve dostavuje.
Toho bych se vůbec nebál. Jakékoli sportovní centrum v Texasu je prvotřídní. i když třeba nikdo z Česka o daném areálu předtím ani neslyšeli a nevyužívá ho žádný prvoligový fotbalový tým. Můžou si být jistí, že zázemí bude úžasné. Navíc jde o ideální polohu. Tým nebude v centru velkého města, ale nebude od něj ani daleko.
Co by si neměli nechat uniknout fanoušci, kteří se do Texasu vydají?
Jídlo. Místní barbecue je vynikající. Celá oblast je proslulé takzvaným tex-mex, což znamená texasko-mexické speciality. Každý si tu určitě pochutná. A můžou si samozřejmě koupit také pravé kovbojské klobouky, který tu lidé nosí běžně.
Co bezpečnost na stadionech i mimo nich?
Nemám obavy. V Americe je policie hodně respektovaná. Když vidíte, v jak ozbrojeném autě projíždějí kolem, přejdou vás myšlenky na hlouposti. Nemyslím si, že si chuligáni dovolí udělat na stadionech nebo před nimi nějaké šílenosti. A když by to přesto zkusili, budou do pěti minut zachyceni, odvedeni a s mistrovstvím světa budou mít konec.
Mexiko bude asi těžší oříšek. Nebo ne?
Mexiko nemá tu nejlepší pověst. Když se hraje americká Liga mistrů, ve které se většinou do finále dostane americký a mexický tým, je to vždycky trošku živější. Je to ale dané tím, že v Mexiku fotbalem všichni žijí. Ale je to mistrovství světa, kde bude na bezpečnost kladem mimořádný důraz. Měl bych lehčí obavy vzít si český dres, když budeme na Aztéckém stadionu hrát proti domácím, ale nebál bych se fyzických konfrontací.
Každopádně bude duel na Aztéckém stadionu nezapomenutelným zážitkem.
Je to nejlegendárnější stadion na americkém kontinentu. Něco jako Wembley v Evropě. A teď je zrekonstruovaný. Kdy jindy se tam podívat než při zápase Čechů s Mexičany? To stojí skoro za všechny peníze. Jen bych českým klukům přál, aby už předtím měli zajištěný postup ze skupiny a tam si to mohli užít bez nervů.
Bude to i šampionát přeletů…
Já mám radši auta, protože Amerika má krásnou přírodu, takže bych to klidně z Atlanty do Mexika radši projel. Ale letadlo? Žádný problém. Jenom bych fanoušky upozornil, ať jsou na letištích radši v tříhodinovém předstihu. Bude tady hodně lidí a letiště jsou rozlehlá. Tak jenom aby nečekali, že odbavení bude hned hotové.
Takže vzhůru na šampionát?
Já jsem se na něj už moc těšil předtím, než se Češi na turnaj probojovali. Bude to největší sportovní akce v historii. Naposledy se mistrovství světa ve fotbale konalo v Americe v roce 1994 a dodnes má největší návštěvnost. Nyní je na šampionátu teď 48 týmů, takže divácký rekord bude zase posunut. Bude to jedinečná show na stadionech i mimo ně.
