Nekonečných víc než šest hodin čekání. Fotbalisty Plzně zradilo už na Ruzyni letadlo

Fotbalisté Plzně se kvůli technickým problémům letadla výrazně zdrželi na cestě do Bělehradu ke čtvrtečnímu úvodnímu utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Crvene zvezdě.
Svěřenci trenéra Martina Hyského museli čekat na náhradní menší stroj a do srbské metropole vyrazili se zpožděním šesti a půl hodiny oproti plánu. Západočeši museli pozměnit podvečerní program v Bělehradě.
Plzeňští fotbalisté měli do Srbska odletět z Prahy v 11:00, zastavily je ale komplikace.
Boeing španělsko-maltské charterové společnost Air Horizont postihly technické problémy a výprava Viktorie zůstávala dlouhé hodiny v Česku.
Vedení klubu se podařilo pro tým zajistit náhradní menší stroj značky Saab od společnosti Frost. Mužstvo tak v půl šesté večer z pražské Ruzyně konečně odletělo.
Zbytek výpravy, vedení klubu, partneři, hosté a novináři, čekal na start opraveného Boeingu.
Západočeši měli v Bělehradě od 19:00 absolvovat na stadionu Rajka Mitiče tradiční předzápasový trénink, kvůli pozdnímu odletu ale musel být posunut.
Ještě o hodinu dříve byla v srbské metropoli naplánovaná tisková konference trenéra Hyského a jednoho hráče, tu musela Viktoria zrušit. Zápas má ve čtvrtek výkop ve 20:00.
Plzeňští se dopoledne na ruzyňském letišti potkali s jabloneckým týmem, který ve stejnou dobu cestoval k úvodním duelu 4. předkola Konferenční ligy do Glasgow proti Rangers.
Severočeši odletěli podle plánu krátce po jedenácté hodině a již jsou ve Skotsku.
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