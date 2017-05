Ministryně Valachová vyzvala fotbalovou asociaci, aby předložila zprávu o vnitřním financování

před 54 minutami

Jak bude fotbalová asociace dál financována, to záleží na zprávě, kterou mají zástupci FAČR předložit Národní radě pro sport. Ostatní svazy dostanou zálohu ve výši poloviny loňských dotací

Praha - Ministryně školství Kateřina Valachová a Národní rada pro sport vyzvaly Fotbalovou asociaci ČR k předložení podrobné zprávy o vnitřním financování. Teprve po prostudování tohoto dokumentu se bude řešit další postup financování fotbalu poté, co FAČR a její předseda Miroslav Pelta byli obviněni ze zneužívání dotací.

"Vyslechli jsme zástupce fotbalové asociace, kteří podali své vysvětlení aktuální situace. Rada je vyzvala, aby asociace bezodkladně předložila podrobnou zprávy o vnitřním financování," řekla Valachová na dnešní tiskové konferenci po zasedání rady.

"Do té doby, než tuto zprávu prozkoumáme, nebudeme postupovat dál v otázce, jak bude FAČR financována," dodala.

Ministryně už v úterý naznačila, že vzhledem k tomu, že je FAČR obviněna jako právnická osoba, bude mít problém přijímat dotace. A nebude možné garantovat, že jí finanční prostředky poplynou. Asociace na to reagovala, že by šlo o likvidační rozhodnutí.

FAČR v nedávném prohlášení uvedla, že loni hospodařila s vyrovnaným rozpočtem 949 milionů korun, na letošní rok má plánovaný vyrovnaný rozpočet ve výši 968 milionů. Z toho mělo být 632 milionů korun právě z dotací ministerstva školství.

Fotbalová asociace je stíhána spolu s Peltou, náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou a bývalým šéfem ministerského odboru Zdeňkem Břízou kvůli zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Asociace jakékoliv provinění odmítá.

Svazy dostanou zatím zálohu

Ostatním sportovním svazů by do června měla doputovat záloha ve výši 50 procent loňských dotací, než nově složené komise dotační programy prověří. Zajištěny by měly být také prostředky na významné sportovní akce pořádané v České republice a přípravu olympioniků.

Do sportu letos zamířila zhruba miliarda ze šesti miliard, která je ve státním rozpočtu pro tyto účely vyčleněna. Zbytek dotací byl pozastaven v souvislosti s podezřením, že se na rozdělování peněz na investice domlouvala bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová se šéfem fotbalové asociace Miroslavem Peltou.

Sportovní svazy na svou činnost nedostaly ani korunu. "Takzvaný program V bude vyhlášen znovu. V červnu chceme zajistit, že nejméně padesát procent dotace minulého roku zamíří do sportovních svazů zálohově," řekla Valachová. Program bude vyhlášen znovu a žádosti budou nově posouzeny.