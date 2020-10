Mimořádná valná hromada kvůli Berbrovi nebude. Sudí bude nasazovat provizorní skupina

Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR) se shodl, že kvůli kauze údajného ovlivňování výsledků zápasů a následné rezignaci místopředsedy Romana Berbra s členkou výboru Dagmar Damkovou nesvolá mimořádnou valnou hromadu.

Řádná volební hromada proběhne příští rok před evropským šampionátem. Výkonný výbor dnes zároveň schválil vytvoření tříčlenné provizorní skupiny, která bude při případném restartu profesionálních soutěží dočasně nasazovat sudí na zápasy. Mandát bude mít do jmenování nové komise rozhodčích.

Výbor dnes mimořádně jednal kvůli tomu, že po vypuknutí aféry s údajnou korupcí a ovlivňováním výsledků zápasů nižších soutěží v minulém týdnu rezignoval na posty v českém fotbale Berbr a posléze i jeho partnerka Damková. Počet členů výkonného výboru se tak z 12 snížil na 10. Předseda FAČR Martin Malík věří, že výbor situaci zvládne.

"Výkonný výbor se shodl na tom, že neplánuje svolat mimořádnou valnou hromadu. Nejdříve proběhnou od ledna do března 2021 valné hromady jednotlivých okresních a krajských fotbalových svazů. Následně se bude, a to ještě před finálovým turnajem Euro, konat řádná valná hromada, která bude zároveň valnou hromadou volební," uvedl výbor v komuniké.

Berbr je nejvýše postavenou osobou z 20 obviněných v kauze údajného ovlivňování výsledků prostřednictvím rozhodčích. Kriminalisté tvrdí, že vše řídila organizovaná zločinecká skupina. Podle médií mělo jít hlavně o utkání Vyšehradu, který v sezoně 2018/19 postoupil ze třetí do druhé ligy. Zápasy měly být ovlivňovány i za účelem sázek. Berbr byl minulou neděli jako jeden ze čtyř lidí poslán do vazby.

Výkonný výbor před týdnem v reakci na kauzu oznámil sedm kroků, jimiž chce český fotbal očistit. Jedním z nich bylo odvolání komise rozhodčích včetně jejího předsedy Jozefa Chovance. Zůstal jen Tomáš Bárta, který byl nominován za Ligovou fotbalovou asociaci, jež řídí profesionální soutěže.

Bude sestavena nová komise. Do jejího jmenování bude v případě restartu profesionálních soutěží nasazovat sudí a delegáty na zápasy první a druhé ligy provizorní tříčlenná skupina.

"Jedna osoba bude nominována do této skupiny za FAČR, další za LFA a třetí jméno bude společnou nominací LFA a FAČR. Tato trojice bude mít omezený mandát do okamžiku jmenování nové řádné komise rozhodčích FAČR a o jejím personálním obsazení rozhodne výkonný výbor nejpozději do pondělí 2. listopadu," řekl tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.

Všechny sportovní akce v zemi jsou kvůli zhoršené koronavirové situaci od první poloviny října zakázány. Výkonný výbor dnes rozhodl, že všechny amatérské soutěže od třetích lig níže plus domácí pohár, které řídí, budou přerušeny až do konce roku. Naopak první a druhá liga, které organizuje LFA, věří v restart.

Dnešní jednání výkonného výboru proběhlo kvůli koronaviru prostřednictvím videokonference. Zúčastnil se ho i Malík, který měl v pondělní pozitivní test na covid-19.