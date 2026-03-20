Miliardový byznys. Největší radost z evropských pohárů má pokladník Slavie

České fotbalové kluby si v této sezoně evropských pohárů vydělaly zhruba 65 milionů eur, tedy asi 1,59 miliardy korun.
Na největší sumu díky účasti v hlavní fázi Ligy mistrů dosáhla Slavia, která celkem inkasovala 32,22 milionu eur (790 milionů korun).
Plzeň si přišla na 14,38 milionu eur (352 milionů korun), Sparta na 10,14 milionu eur (248 milionů korun) a Olomouc na 6,8 milionu eur (167 milionů korun).
České týmy získaly téměř stejně jako v předchozím ročníku, kdy vydělaly asi o dva miliony eur více.
Slavia si jako jediná z českých klubů zahrála hlavní část Ligy mistrů, kvalifikaci coby šampion absolvovat nemusela. Nejvýraznější částí příjmů červenobílých byl bonus za samotnou účast v ligové fázi, každý z 36 celků soutěže inkasoval 18,62 milionu eur (456 milionů korun).
Další finance kluby dostávají v takzvaném hodnotovém pilíři, který je rozdělen na dvě části. První tvoří síla televizního trhu dané země v součtu s pětiletým klubovým koeficientem, druhou pak koeficient za posledních 10 let. V této kategorii jde zatím většinou o předběžné odhady.
Slavia byla podle specializovaného webu Football Meets Data v hodnotovém pilíři Ligy mistrů osmá nejslabší, přesto získala dohromady 10,59 milionu eur (260 milionů korun).
Výsledkově se českému šampionovi v elitní soutěži vůbec nedařilo, v osmi zápasech zapsal jen tři remízy a za ně získal 2,1 milionu eur (51,5 milionu korun).
Slávisté byli v tabulce třetí nejhorší a za 34. místo dostali bonus 0,9 milionu eur (22 milionů korun).
Plzeň v létě neuspěla v kvalifikaci Ligy mistrů a pak jako jediný český zástupce hrála hlavní část Evropské ligy. Startovné vyneslo Viktorii 4,31 milionu eur (106 milionů korun).
Za výsledky, tři vítězství a pět remíz, vydělali Západočeši 2,1 milionu eur (51,5 milionu korun), další bonusy získali za 14. místo v ligové části a účast ve vyřazovací fázi. V hodnotovém pilíře by si Plzeň měla přijít na 5,34 milionu eur (131 milionů korun).
Sparta startovala v Konferenční lize a díky tomu Letenským automaticky připadlo 3,17 milionu eur (78 milionů korun). V tabulce ligové části Pražané obsadili čtvrtou příčku a za body inkasovali 1,73 milionu eur (42 milionů korun).
Získali rovněž bonusy za umístění v tabulce a účast ve vyřazovacích bojích, kde vypadli ve čtvrtek v osmifinále s Alkmaarem. Hodnotový pilíř vynese Spartě podle odhadů 2,43 milionu eur (59,5 milionu korun).
Na slušnou sumu si přišla i Sigma Olomouc, která stejně jako Letenští došla v Konferenční lize až do osmifinále. Z celkové částky 6,8 milionu eur získali Hanáci 1,09 milionu eur (27 milionů korun) za hodnotový pilíř.
Zbylý český zástupce v pohárové sezoně Baník Ostrava vypadl ve 4. předkole Konferenční ligy a za kvalifikaci dostal 1,275 milionu eur (31 milionů korun).
