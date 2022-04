Fousek uspěl, Valtr zůstává generálním sekretářem fotbalového svazu

Michal Valtr zůstane generálním sekretářem Fotbalové asociace ČR. Zástupcům hnutí F-evoluce ve výkonném výboru se na dnešním zasedání v Praze nepovedlo do programu jednání zařadit hlasování o jeho odvolání. Předseda FAČR Petr Fousek připustil, že snahu o odvolání svého spolupracovníka bral částečně i jako pokus o vyjádření nedůvěry jemu samotnému.

Podnět k odvolání Valtra podal trenér české futsalové reprezentace Tomáš Neumann, který ve výkonném výboru spolu s bývalým generálním sekretářem FAČR a nynějším ředitelem prvoligových Teplic Rudolfem Řepkou zastupuje hnutí F-evoluce.

Za důvod označili především údajnou netransparentnost procesů v rámci asociace a její neprofesionální řízení. Neumannův návrh na zařazení bodu do programu dnešního jednání ale neprošel, výkonný výbor většinově hlasoval proti.

"Vážím si dnešního rozhodnutí výkonného výboru. V mých očích to není o F-evoluci, přesto ten návrh byl pro mě nepřijatelný. Dnešní rozhodnutí vnímám jako ochranu fotbalu a FAČR. Máme rozdělanou celou řadu úkolů, za šest týdnů je valná hromada. Tento způsob jednání a medializace, která byla do značné míry manipulativní, nejsou něco, co by fotbalu prospělo," uvedl na tiskové konferenci Fousek.

"Chci ocenit nejen rozhodnutí výboru, které vnímám jako státnické, ale i podporu z hnutí. To neznamená, že některé věci v sekretariátu se nedají zlepšit. Ale věci, které se týkají transparentnosti nebo toho, že výkonný výbor nedostává včas podklady, to samozřejmě v reálu vypadá jinak. Bral jsem to částečně i jako pokus o vyjádření nedůvěry nejen mně, ale asociaci, fotbalu. Vnímal jsem to jako destabilizační prvek," dodal Fousek.

Valtra si vybral jako spolupracovníka krátce po svém červnovém zvolení novým předsedou asociace. Ve funkci generálního sekretáře v srpnu nahradil Jana Paulyho. Valtr v roce 2015 Fouskovi coby místopředseda organizačního výboru vypomáhal při mistrovství Evropy jednadvacítek v České republice. V minulosti také působil jako ředitel oddělení logistiky a služeb na ČMFS, což byl předchůdce FAČR.

F-evoluce vznikla předloni na podzim s cílem změnit poměry v českém fotbale. Jednou z jejích hlavních tváří je bývalý reprezentant Vladimír Šmicer, jenž se původně rovněž ucházel o post předsedy asociace. Poté ale kandidaturu stáhl a podpořil Fouska v souboji s Karlem Poborským. Do dvanáctičlenného výkonného výboru se Šmicer nedostal, F-evoluci v něm zastupují Neumann a Řepka.