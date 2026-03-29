Mexiko otevřelo stadion pro MS. Slávu zastřela smrt diváka, který spadl z VIP tribuny

ČTK

Fotbalisté Mexika otevřeli zrekonstruovaný Aztécký stadion, kde za 74 dní začne mistrovství světa, bezbrankovou remízou v přípravném utkání s Portugalskem. Zápasu předcházela tragická událost, když se po pádu z VIP tribuny zabil fanoušek.

Aztécký stadion v Mexiku po rekonstrukciFoto: Reuters
„Opilý muž se pokusil přelézt z druhého do prvního patra a spadl. Okamžitě u něj sice byli lékaři, zachránit se ho ale nepodařilo," citovala agentura AP z prohlášení policie.

Aztécký stadion, který už hostil zápasy šampionátu v letech 1970 a 1986, má za sebou dvouletou přestavbu.

Letošní turnaj na něm 11. června domácí tým zahájí zápasem s Jihoafrickou republikou. Šampionát se uskuteční také v Kanadě a USA.

„Skoro všichni hráči podali dobrý výkon. Byly tam nějaké chyby, ale nesmíme zapomenout, že nám chybělo dvanáct hráčů, kteří nám pomohli vyhrát Ligu národů a Zlatý pohár," řekl trenér Mexika Javier Aguirre k remíze 0:0.

Bez klíčových hráčů se museli obejít i Portugalci, kterým chyběl například zraněný hvězdný útočník a kapitán Cristiano Ronaldo nebo Rafael Leao. Trenér Roberto Martínez byl však i tak s výkonem spokojený.

„Úspěch a neúspěch se neměří jen podle skóre, těch faktorů je mnohem víc. Měli jsme deset střel, což bylo dobré. Šlo jich ale málo na bránu a to musíme zlepšit. Celkově si ale myslím, že jsme na mistrovství zase o něco lépe připravení," prohlásil.

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přivítal po příletu do Spojených arabských emirátů ministr energetiky Suhail bin Mohamed Al Mazrouei; sobota 28. března 2026.
ŽIVĚ Zelenskyj uzavřel další spojenectví v Perském zálivu. O ukrajinské protidronové experty je zájem

Ukrajina a Spojené arabské emiráty se v sobotu dohodly, že budou spolupracovat v oblasti obrany. Na předem neohlášené návštěvě této země u Perského zálivu to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V pátek Zelenskyj, který zemím Perského zálivu nabízí pomoc s ochranou proti íránským dronům, oznámil dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií.

Nový seznam planet, kde by mohl existovat život. Mimozemšťané jsou možná blíž, než bychom čekali

Představte si večer pod hvězdami. Díváte se na oblohu a hlavou vám běží snad ta nejstarší otázka lidstva: „Jsme tu sami?“ Právě teď mají vědci o něco konkrétnější vodítko – a možná i směr, kam se dívat. Astronomové nedávno zúžili obrovský seznam více než šesti tisíc známých exoplanet na pouhých 45 světů, které patří mezi největší kandidáty na mimozemský život.

