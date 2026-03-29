Mexiko otevřelo stadion pro MS. Slávu zastřela smrt diváka, který spadl z VIP tribuny

Fotbalisté Mexika otevřeli zrekonstruovaný Aztécký stadion, kde za 74 dní začne mistrovství světa, bezbrankovou remízou v přípravném utkání s Portugalskem. Zápasu předcházela tragická událost, když se po pádu z VIP tribuny zabil fanoušek.
„Opilý muž se pokusil přelézt z druhého do prvního patra a spadl. Okamžitě u něj sice byli lékaři, zachránit se ho ale nepodařilo," citovala agentura AP z prohlášení policie.
Aztécký stadion, který už hostil zápasy šampionátu v letech 1970 a 1986, má za sebou dvouletou přestavbu.
Letošní turnaj na něm 11. června domácí tým zahájí zápasem s Jihoafrickou republikou. Šampionát se uskuteční také v Kanadě a USA.
„Skoro všichni hráči podali dobrý výkon. Byly tam nějaké chyby, ale nesmíme zapomenout, že nám chybělo dvanáct hráčů, kteří nám pomohli vyhrát Ligu národů a Zlatý pohár," řekl trenér Mexika Javier Aguirre k remíze 0:0.
Bez klíčových hráčů se museli obejít i Portugalci, kterým chyběl například zraněný hvězdný útočník a kapitán Cristiano Ronaldo nebo Rafael Leao. Trenér Roberto Martínez byl však i tak s výkonem spokojený.
„Úspěch a neúspěch se neměří jen podle skóre, těch faktorů je mnohem víc. Měli jsme deset střel, což bylo dobré. Šlo jich ale málo na bránu a to musíme zlepšit. Celkově si ale myslím, že jsme na mistrovství zase o něco lépe připravení," prohlásil.
Žraloci na kokainu? Co vědci opravdu našli v karibských vodách
Zní to jako titul z béčkového filmu: žraloci „na kokainu“ křižují karibské vody. Jenže tentokrát nejde o fikci. Vědci totiž poprvé zaznamenali stopy kokainu v krvi žraloků u Baham - a spolu s nimi i kofein a běžné léky proti bolesti.
ŽIVĚ Zelenskyj uzavřel další spojenectví v Perském zálivu. O ukrajinské protidronové experty je zájem
Ukrajina a Spojené arabské emiráty se v sobotu dohodly, že budou spolupracovat v oblasti obrany. Na předem neohlášené návštěvě této země u Perského zálivu to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V pátek Zelenskyj, který zemím Perského zálivu nabízí pomoc s ochranou proti íránským dronům, oznámil dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií.
ŽIVĚ Bruce Springsteen zpívá proti „královi“. Trump čelí masovým protestům, zapojily se miliony lidí
Ve Spojených se koná další vlna demonstrací proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho autoritářským tendencím. Miliony lidí vyšly do ulic během akce s názvem No Kings, neboli Žádní králové. Protesty propukly v 50 amerických státech i v několika městech mimo USA. Ohlášeno je více než 3200 akcí, uvedla agentura Reuters.
Mladík Antonelli vyhrál podruhé v řadě. V Japonsku překonal rekord formule 1
Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál Velkou cenu Japonska formule 1 a stal se v devatenácti letech nejmladším lídrem průběžného pořadí mistrovství světa.
Nový seznam planet, kde by mohl existovat život. Mimozemšťané jsou možná blíž, než bychom čekali
Představte si večer pod hvězdami. Díváte se na oblohu a hlavou vám běží snad ta nejstarší otázka lidstva: „Jsme tu sami?“ Právě teď mají vědci o něco konkrétnější vodítko – a možná i směr, kam se dívat. Astronomové nedávno zúžili obrovský seznam více než šesti tisíc známých exoplanet na pouhých 45 světů, které patří mezi největší kandidáty na mimozemský život.