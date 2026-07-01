Mexická fiesta pokračuje. Domácí nezaskočilo ani hodinové zpoždění kvůli bouřce

Domácí fotbalisté Mexika porazili v osmifinále mistrovství světa tým Ekvádoru 2:0, góly dali Quiňones a Jiménez. Zápas začal kvůli silné bouřce a dešti s hodinovým zpožděním.
Přibližně hodinu před plánovaným výkopem v 19:00 místního času oznámil hlasatel na stadionu odložení zápasu kvůli počasí.
"Zápas začne, jakmile bude považován za bezpečný," uvedl. Délka zpoždění byla původně nejasná, později pořadatelé upřesnili, že posunuli zápas o hodinu.
V pozdním odpoledni mexického času začala bouřka doprovázená silným deštěm. Výrazně poznamenala dění v ulicích hlavního města, doprava měla zpoždění.
Mnoho fanoušků se nemohlo včas dostat na Aztécký stadion, který byl s kapacitou více než 80 000 diváků opět vyprodán. Ti, kteří v hledišti byli, se mohli při čekání bavit hudbou.
Na probíhajícím šampionátu v USA, Mexiku a Kanadě byl poprvé přerušen zápas kvůli počasí při utkání Francie s Irákem (3:0) ve skupinové fázi.
Duel ve Filadelfii byl kvůli silnému dešti a bouřce v okolí stadionu přerušen na 132 minut, takže šlo o nejdelší utkání v historii MS.
Aktualizujeme…
1. kolo play off (Mexiko):
Mexiko - Ekvádor (2:0)
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