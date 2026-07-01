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Sport

Mexická fiesta pokračuje. Domácí nezaskočilo ani hodinové zpoždění kvůli bouřce

ČTK,Sport

Domácí fotbalisté Mexika porazili v osmifinále mistrovství světa tým Ekvádoru 2:0, góly dali Quiňones a Jiménez. Zápas začal kvůli silné bouřce a dešti s hodinovým zpožděním.

Raúl Jiménez slaví gól v osmifinále MS 2026 Mexiko - Ekvádor
Raúl Jiménez slaví gól v osmifinále MS 2026 Mexiko - EkvádorFoto: REUTERS – Raquel Cunha
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Julián Quiňones slaví gól v osmifinále MS 2026 Mexiko - Ekvádor
Fanoušek Ekvádoru během osmifinále MS 2026 Mexiko - Ekvádor
Julián Quiňones a Alan Franco v osmifinále MS 2026 Mexiko - Ekvádor
Julián Quiňones dává gól v osmifinále MS 2026 Mexiko - Ekvádor
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Přibližně hodinu před plánovaným výkopem v 19:00 místního času oznámil hlasatel na stadionu odložení zápasu kvůli počasí.

"Zápas začne, jakmile bude považován za bezpečný," uvedl. Délka zpoždění byla původně nejasná, později pořadatelé upřesnili, že posunuli zápas o hodinu.

V pozdním odpoledni mexického času začala bouřka doprovázená silným deštěm. Výrazně poznamenala dění v ulicích hlavního města, doprava měla zpoždění.

Mnoho fanoušků se nemohlo včas dostat na Aztécký stadion, který byl s kapacitou více než 80 000 diváků opět vyprodán. Ti, kteří v hledišti byli, se mohli při čekání bavit hudbou.

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Na probíhajícím šampionátu v USA, Mexiku a Kanadě byl poprvé přerušen zápas kvůli počasí při utkání Francie s Irákem (3:0) ve skupinové fázi.

Duel ve Filadelfii byl kvůli silnému dešti a bouřce v okolí stadionu přerušen na 132 minut, takže šlo o nejdelší utkání v historii MS.

Aktualizujeme…

1. kolo play off (Mexiko):

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Mexiko - Ekvádor (2:0)

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