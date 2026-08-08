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Sport

Messiho zasáhla rodinná tragédie. Přišel o otce, který stál za jeho kariérou

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Lionela Messiho zasáhla těžká ztráta. V rodném Rosariu zemřel jeho otec Jorge, muž, který ho provázel prakticky celou kariérou.

Lionel Messi
Lionel MessiFoto: REUTERS – Agustin Marcarian
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Lionel Messi prožívá jednu z nejtěžších chvil svého života. V pátek večer zemřel v nemocnici v argentinském Rosariu jeho otec Jorge Messi. Bylo mu 68 let.

Pro jednoho z nejlepších fotbalistů historie nebyl Jorge jen otcem. Desítky let byl jeho rádcem, agentem a mužem, který stál v pozadí prakticky všech zásadních rozhodnutí Argentincovy slavné kariéry.

Právě on doprovázel třináctiletého Lionela na cestě z Argentiny do Barcelony, kde tehdy ještě drobný chlapec dostal šanci v akademii katalánského velkoklubu. Později převzal správu synových profesionálních záležitostí a stal se jednou z nejvlivnějších, byť nepříliš nápadných postav v jeho okolí.

Podílel se také na jednáních v okamžicích, které otřásaly fotbalovým světem. Byl u Messiho odchodu z Barcelony do Paris Saint-Germain v roce 2021 i pozdějšího přesunu do Interu Miami.

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O zdravotních problémech Jorgeho Messiho se mluvilo už během letošního mistrovství světa. Jeho syn po hattricku proti Alžírsku nečekaně propukl v emoce a následně naznačil, že jejich příčina nesouvisela s fotbalem.

„Nemělo to nic společného se sportem. Prožíval jsem několik těžkých a komplikovaných dní,“ vysvětloval tehdy Messi.

Podrobnosti ze svého soukromí si však rodina tradičně nechávala pro sebe.

Jorge Messi přitom byl ve světě fotbalu mnohem víc než jen otcem slavného syna. Lionelovy záležitosti spravoval od jeho mládí a po většinu kariéry fungovalo nejbližší okolí argentinské hvězdy téměř jako rodinný podnik.

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Teď Messi přišel o člověka, který s ním absolvoval cestu od malého kluka z Rosaria až na samotný vrchol světového fotbalu. V době zveřejnění zprávy rodina k úmrtí veřejné prohlášení nevydala.

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