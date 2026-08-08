Messiho zasáhla rodinná tragédie. Přišel o otce, který stál za jeho kariérou

Lionela Messiho zasáhla těžká ztráta. V rodném Rosariu zemřel jeho otec Jorge, muž, který ho provázel prakticky celou kariérou.
Lionel Messi prožívá jednu z nejtěžších chvil svého života. V pátek večer zemřel v nemocnici v argentinském Rosariu jeho otec Jorge Messi. Bylo mu 68 let.
Pro jednoho z nejlepších fotbalistů historie nebyl Jorge jen otcem. Desítky let byl jeho rádcem, agentem a mužem, který stál v pozadí prakticky všech zásadních rozhodnutí Argentincovy slavné kariéry.
Právě on doprovázel třináctiletého Lionela na cestě z Argentiny do Barcelony, kde tehdy ještě drobný chlapec dostal šanci v akademii katalánského velkoklubu. Později převzal správu synových profesionálních záležitostí a stal se jednou z nejvlivnějších, byť nepříliš nápadných postav v jeho okolí.
Podílel se také na jednáních v okamžicích, které otřásaly fotbalovým světem. Byl u Messiho odchodu z Barcelony do Paris Saint-Germain v roce 2021 i pozdějšího přesunu do Interu Miami.
O zdravotních problémech Jorgeho Messiho se mluvilo už během letošního mistrovství světa. Jeho syn po hattricku proti Alžírsku nečekaně propukl v emoce a následně naznačil, že jejich příčina nesouvisela s fotbalem.
„Nemělo to nic společného se sportem. Prožíval jsem několik těžkých a komplikovaných dní,“ vysvětloval tehdy Messi.
Podrobnosti ze svého soukromí si však rodina tradičně nechávala pro sebe.
Jorge Messi přitom byl ve světě fotbalu mnohem víc než jen otcem slavného syna. Lionelovy záležitosti spravoval od jeho mládí a po většinu kariéry fungovalo nejbližší okolí argentinské hvězdy téměř jako rodinný podnik.
Teď Messi přišel o člověka, který s ním absolvoval cestu od malého kluka z Rosaria až na samotný vrchol světového fotbalu. V době zveřejnění zprávy rodina k úmrtí veřejné prohlášení nevydala.
Když ne slavná šachistka, tak respektovaný soudce. Tisza má nového kandidáta na prezidenta
Maďarská vládní strana Tisza vybrala bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku za svého kandidáta na prezidenta, informovaly tiskové agentury. Očekává se, že András Baka bude v úterý zvolen v parlamentu novou hlavou státu.
ŽIVĚ Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v jihoruském městě Ilskij, v podniku hoří
Ukrajinské drony opět zaútočily na ilskou rafinérii na jihu evropského Ruska. V podniku vypukl požár, nálet si vyžádal pět raněných, informoval krizový štáb Krasnodarského kraje. Rafinerie ve městě Ilskij je jedním z největších petrochemických závodů na jihu Ruska, zvládne zpracovat přibližně 6,6 milionu tun ropy ročně.
Dron s velkým množstvím výbušnin explodoval v Bulharsku poblíž plynovodu
Dron v sobotu vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Oznámil to podle tiskových agentur bulharský premiér Rumen Radev. Dron podle něj nesl velké množství výbušnin, píše agentura DPA.
Sparta na turné v USA zažila ovace, bitku i naprostý bizár. Obránce Hojera nakopl rozhodčí
Nabídka ke zcela výjimečné návštěvě, i když vede hodně daleko od domova, se neodmítá. A tak 10. srpna 1926, tedy před sto lety, se fotbalisté pražské Sparty na pozvání Sparty Chicago vydali přes oceán do Ameriky. Nejprve vlakem do Barcelony a potom parníkem Columbus do newyorského přístavu.
Ministr se prořekl a prozradil tajemství: Tyhle zbraně už jsou na Ukrajině
Tohle německý ministr obrany Boris Pistorius prozradit nechtěl, ale při návštěvě zbrojovky KNDS se prořekl: samohybné houfnice RCH-155 už bojují na Ukrajině. Jde o jednoznačně nejmodernější západní dělo. Dokáže jet rychlostí přes 100 km/h a jako první houfnice své kategorie vede přesnou palbu i za jízdy, čímž omezuje dobu, kdy ji může zaměřit nepřítel. A vystřelí až devět ran za minutu.