Messiho turné po Indii začalo chaosem, vzduchem létaly sedačky i lahve

Třídenní turné Lionela Messiho po Indii začalo chaotickou akcí v Kalkatě, kde rozzlobení fanoušci ničili stadion a házeli vytrhanými sedačkami a lahvemi
Po mnohahodinovém čekání totiž měli možnost zahlédnout slavného argentinského fotbalistu jen letmo. Někteří příznivci, kteří zaplatili 12 000 rupií (2 700 korun) neviděli Messiho vůbec nebo jen na velkoplošných obrazovkách, uvedla agentura AP.
"Do blízkosti Messiho se dostali jen politici a herci. Proč jsme tam teda byli my? Zaplatili jsme si lístky a ani jsme neviděli jeho obličej," řekl jeden z fanoušků indické tiskové agentuře ANI.
Hlavní ministryně státu Bangla (Západní Bengálsko) Mamata Banerdžíová se Messimu omluvila za špatnou organizaci akce a slíbila vyšetřování a opatření, která zabrání tomu, aby se podobné události opakovaly.
Před zmatky na stadionu Messi v Kalkatě na dálku odhalil svou 21 metrů vysokou sochu.
Bičík: Sparta? Hrůzné zjištění. A gól jde jasně za Vindahlem, i když ho Priske hájí
„Spartu především doma ženou fanoušci, chce soupeře co nejrychleji pokořit, buší do něj. Ale nevychází to, poslední dobou teda vůbec. V obraně pak vznikají mezery. Stačí připomenout, že jedenáctkrát inkasovala jako první. Hrůzné zjištění,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.
ŽIVĚBabišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.