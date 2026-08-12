Messi truchlí po zesnulém otci. Naznačil proto radikální zvrat v kariéře

Lionel Messi se emotivním dopisem rozloučil se zesnulým otcem Jorgem. Přiznal, že bez něj pochybuje o dalším pokračování kariéry.
Lionel Messi se těžce vyrovnává se smrtí svého otce Jorgeho. Devětatřicetiletý argentinský fotbalista mu věnoval emotivní dopis, ve kterém vzpomíná na jejich společnou cestu a přiznává, že nyní pochybuje, jak dlouho ještě bude pokračovat v kariéře.
„Tati, pořád nemůžu uvěřit, že jsi pryč. Ještě mi to nedošlo, nebo spíš nechci, aby mi to došlo. Je pro mě velmi těžké si představit, že tě už neuvidím, že si už nebudeme povídat. Vím, že jsi trpěl a že je to tak nejlepší, ale odešel jsi příliš brzy. Pořád jsme si toho spolu měli hodně co užít,“ napsal Messi.
Otec stál po jeho boku prakticky po celou kariéru. Byl nejen rodičem, ale také rádcem a dlouholetým zástupcem jednoho z nejlepších fotbalistů historie.
„Nevím, co budu bez tebe dělat, nevím, jak dál. Jen jsem hrál fotbal a teď vážně pochybuji, že to vydržím dělat ještě dlouho,“ přiznal kapitán Interu Miami, který má v klubu smlouvu do roku 2028.
„Byl jsi po mém boku od začátku; do konce zbývalo už tak málo. Proč jen jsi nevydržel ještě chvíli, abychom to dokončili společně?“ posteskl si osminásobný držitel Zlatého míče.
Messi přiznal, že jednou z hlavních motivací k účasti na letošním mistrovství světa bylo právě otcovo přání. Jeho zdravotní stav se však těsně před turnajem prudce zhoršil.
„Bylo to poprvé, co jsi neměl být na turnaji, ale máma mi řekla, že se uzdravíš a že budeš dostatečně v pořádku na to, abys mohl cestovat. Říkal jsem ti, že se dostaneme do finále, abys mohl přijet,“ vzpomínal.
Argentina skutečně prošla až do finále, v něm ale podlehla Španělsku po prodloužení a titul neobhájila. Messiho mrzelo, že otci další světový triumf věnovat nedokázal.
„Nebyli jsme mistři, ale nemáš ani tušení, jak moc jsme si každý zápas užívali. Znovu jsi měl pravdu: musel jsem tam být a hrát,“ uvedl.
V závěru dopisu poděkoval otci za celoživotní podporu. „Byl jsi táta, přítel a zástupce. Vždycky jsi byl tím, kým jsi v každém okamžiku musel být, a nikdy jsi neudělal nic špatně. Kromě pár výčitek nebo hádek jsi měl vždycky pravdu. Nakonec všechno vždycky dopadlo tak, jak jsi řekl.“
A přidal osobní slib, že otcův vliv bude pokračovat v další generaci. „Budeš mi moc chybět, ale vždycky budeš přítomen, zejména ve výchově mých dětí, protože je učím a vychovávám tak, jak jsi to dělal ty se mnou,“ vzkázal Messi.
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