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Sport

Messi ukázkovou trefou přitopil v souboji s největším rivalem, Rakušany zachránil Kalajdzic

ČTK,Sport

Fotbalisté Argentiny zdolali Jordánsko 3:1 a skupinu J vyhráli bez ztráty bodu. Výhru pojistil střídající Messi. Play off začnou obhájci s Kapverdami. Rakušané remizovali s Alžírskem 3:3 a postoupili do vyřazovací fáze. Dál jde i jejich soupeř, naopak na turnaji skončil Írán.

Lionel Messi slaví gól v zápase MS 2026 Argentina - Jordánsko
Lionel Messi slaví gól v zápase MS 2026 Argentina - JordánskoFoto: AP – Tony Gutierrez
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Lionel Messi slaví gól v zápase MS 2026 Argentina - Jordánsko
Lionel Messi slaví gól v zápase MS 2026 Argentina - Jordánsko
Lionel Messi slaví gól v zápase MS 2026 Argentina - Jordánsko
Lionel Messi slaví gól v zápase MS 2026 Argentina - Jordánsko
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Mistrovství světa ve fotbale:

Skupina J:

Jordánsko - Argentina 1:3 (0:2)

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Branky: 55. Taamarí - 19. Lo Celso, 31. Lautaro Martinez z pen., 80. Messi. Rozhodčí: Kovács - Mihai, Tunyogy (všichni Rum.) - Van Driessche (video, Bel.). ŽK: Taha, Arab, Zurajk (všichni Jordánsko). Diváci: 70.649.

Jordánsko: Lailá - Nasíb, Arab, Dahab (90. Ubaíd) - Haddád, Rašdán (76. Džamús), Ravabdá, Taha - Azaízá (46. Taamárí), Ulván (90. Zurajk) - Fachúrí (46. Mardí). Trenér: Sallámí.

Argentina: E. Martínez - Palacios, Otamendi, Senesi, Tagliafico - Simeone (71. Barco), Paz (60. Mac Allister), Paredes, Lo Celso (60. Almada) - Lautaro Martínez (60. Messi), Álvarez (82. López). Trenér: Scaloni.

Alžírsko - Rakousko 3:3 (1:1)

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Branky: 60. a 90.+3 Mahriz, 45. Belghálí - 28. Arnautovic, 55. Sabitzer, 90.+6 Kalajdzic. Rozhodčí: Tantašev - Capenko, Gajnullin (všichni Uzb.) - González (video, Urug.). ŽK: Arnautovic (Rakousko). Diváci: 69.045.

Alžírsko: Binbút - Belghálí (71. Šerkí), Mandí, Bensabajní, Hadžám (71. Ajt-Núrí) - Šajbí, Tálib - Mahriz, Maza, Avár (90.+4 Ghedžmís) - Gvírí (71. Belajd). Trenér: Petkovič.

Rakousko: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba (62. Danso), Mwene (90.+5 Kalajdzic) - Seiwald, X. Schlager (46. Grillitsch) - Laimer, Schmid (46. Wanner), Sabitzer - Arnautovic (46. Gregoritsch). Trenér: Rangnick.

Konečná tabulka:

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1.

Argentina

3

3

0

0

8:1

9

2.

Rakousko

3

1

1

1

6:6

4

3.

Alžírsko

3

1

1

1

5:7

4

4.

Jordánsko

3

0

0

3

3:8

0

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