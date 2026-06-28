Messi ukázkovou trefou přitopil v souboji s největším rivalem, Rakušany zachránil Kalajdzic

Fotbalisté Argentiny zdolali Jordánsko 3:1 a skupinu J vyhráli bez ztráty bodu. Výhru pojistil střídající Messi. Play off začnou obhájci s Kapverdami. Rakušané remizovali s Alžírskem 3:3 a postoupili do vyřazovací fáze. Dál jde i jejich soupeř, naopak na turnaji skončil Írán.
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Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina J:
Jordánsko - Argentina 1:3 (0:2)
Branky: 55. Taamarí - 19. Lo Celso, 31. Lautaro Martinez z pen., 80. Messi. Rozhodčí: Kovács - Mihai, Tunyogy (všichni Rum.) - Van Driessche (video, Bel.). ŽK: Taha, Arab, Zurajk (všichni Jordánsko). Diváci: 70.649.
Jordánsko: Lailá - Nasíb, Arab, Dahab (90. Ubaíd) - Haddád, Rašdán (76. Džamús), Ravabdá, Taha - Azaízá (46. Taamárí), Ulván (90. Zurajk) - Fachúrí (46. Mardí). Trenér: Sallámí.
Argentina: E. Martínez - Palacios, Otamendi, Senesi, Tagliafico - Simeone (71. Barco), Paz (60. Mac Allister), Paredes, Lo Celso (60. Almada) - Lautaro Martínez (60. Messi), Álvarez (82. López). Trenér: Scaloni.
Alžírsko - Rakousko 3:3 (1:1)
Branky: 60. a 90.+3 Mahriz, 45. Belghálí - 28. Arnautovic, 55. Sabitzer, 90.+6 Kalajdzic. Rozhodčí: Tantašev - Capenko, Gajnullin (všichni Uzb.) - González (video, Urug.). ŽK: Arnautovic (Rakousko). Diváci: 69.045.
Alžírsko: Binbút - Belghálí (71. Šerkí), Mandí, Bensabajní, Hadžám (71. Ajt-Núrí) - Šajbí, Tálib - Mahriz, Maza, Avár (90.+4 Ghedžmís) - Gvírí (71. Belajd). Trenér: Petkovič.
Rakousko: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba (62. Danso), Mwene (90.+5 Kalajdzic) - Seiwald, X. Schlager (46. Grillitsch) - Laimer, Schmid (46. Wanner), Sabitzer - Arnautovic (46. Gregoritsch). Trenér: Rangnick.
Konečná tabulka:
1.
Argentina
3
3
0
0
8:1
9
2.
Rakousko
3
1
1
1
6:6
4
3.
Alžírsko
3
1
1
1
5:7
4
4.
Jordánsko
3
0
0
3
3:8
0
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