Hvězdný fotbalista Lionel Messi opět díky benevolenci rozhodčího unikl červené kartě. V utkání play off MLS úmyslně hodil míč do obličeje protihráče, jenže dostal nepochopitelně jen žlutou kartu. Jeho Miami ovšem i tak prohrálo s Columbusem 0:3 a je na hraně vyřazení.
Argentinec v nastaveném čase vzal při vhazování míč a nejprve ho otřel o nos Gonzala Tapii. Když soupeř poodstoupil, mrštil mu balon přímo do obličeje.
Připomněl tak českým fanouškům dobře známý incident tehdejšího sparťana Tomáše Řepky, jenž podobně hodil míč po útočníkovi Brna Aleši Bestovi a už v první minutě utkání byl v sezoně 2007/2008 vyloučen.
Jenže Messi červené kartě nepochopitelně unikl. „Každý ví, že si zasloužil víc než jen žlutou kartu,“ prohlásil trenér Columbusu Laurent Courtois. „Tohle je prostě smutné,“ dodal roztrpčeně.
Opět se tak ukázalo, že argentinské hvězdě často projdou věci, které by jiným neprošly. Na letošním mistrovství světa například Messi nepochopitelně unikl vyloučení hned v prvním utkání proti Alžírsku, kdy po půlhodině hry i podle expertů fauloval jasně na červenou kartu.
Sudí ho však nevykázal, Argentina pak díky Messiho hattricku vyhrála 3:0 a nakonec dokráčela až do finále.
Nebylo to rovněž poprvé, co se Messi zachoval hrubě nesportovně. Pouze před třemi měsíci udeřil do zátylku Quinna Sullivana z Philadelphie. Ani v tomto případě mu sudí neudělil žádný trest. MLS mu pak dala pouze pokutu, k zastavení činnosti se neodvážila.
I v lednu 2021 v dresu Barcelony praštil do zátylku soupeře ve finále španělského Superpoháru. Tehdy červenou kartu dostal a přiznal, že možná vyhledá pomoc psychologa.
V kvalifikaci MS 2022 proti Bolívii zase Messi urážel soupeře i nejhrubšími vulgaritami, v duelu s Uruguayí pro změnu chytil Mathíase Oliveru pod krkem a uštědřil mu úder předloktím do hrudi (aniž by ho rozhodčí jakkoliv potrestal…).
Messimu teď v play off zámořské soutěže MLS hrozí vyřazení hned v prvním kole. Jeho celek totiž prohrál 0:3, a pokud ztratí i druhý zápas série na dvě vítězství v pátek na hřišti Crew, skončí jeho snaha o obhajobu titulu.
Za Columbus se v sobotu trefil dvakrát právě Chilan Tapia, další gól přidal americký mládežnický reprezentant Taha Habroune. Favorizovaní domácí hráli od 36. minuty o deseti bez vyloučeného Gonzala Lujána, červenou pro Messiho, jenž spálil dvě velké šance, sudí odpustil. Do druhého zápasu tak může nastoupit.
Řepkův incident s Bestou z května 2008:
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