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Sport

West Ham překvapuje Anglii. Místo fatální rány nečekaně trhá rekordy

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík

Když fotbalisté West Hamu sestoupili v květnu z anglické Premier League, ujal se podle jejich přezdívky Hammers pojem Hammergeddon. Jenže teď to vypadá, že žádný konec světa pro Kladiváře nenastal. Naopak.

Premier League - West Ham United v Everton
Tomáš Souček a kapitán West Hamu Jarrod Bowen zůstali v klubu i po sestupu do druhé ligyFoto: REUTERS – TONY O BRIEN
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Dluhy klubu z východního Londýna se odhadovaly na 100 milionů liber a padák z elitní – fotbalově i byznysově – anglické společnosti mu měl zasadit možná fatální ránu.

Zvlášť když se počítalo, že se pád do Championship promítne i do poklesu zájmu fanoušků.

Jenže se stal pravý opak.

West Ham na novou sezonu prodal přes 50 tisíc permanentek.

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To je dokonce ještě o čtyři tisíce víc, než jich udal v zatím poslední sezoně v Premier League.

A vytvořil nový rekord v počtu prodaných sezonních vstupenek na druhou ligu, zatím nejvyšším číslem bylo 37 tisíc, na které se vyšplhal před deseti lety Newcastle.

Kladiváři se v minulé sezoně pyšnili průměrnou návštěvností na domácích zápasech 62 347 fanoušků, vyšší měl v celé Premier League pouze Manchester United.

A počet v ochozech zjevně moc neklesne ani v soutěži o úroveň níž. Na fantastických číslech prodeje permanentek se projevil i fakt, že klub sáhl ke snížení jejich ceny až o třicet procent.

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Premier League - West Ham United v Leeds United
Premier League - West Ham United v Leeds United
Premier League - West Ham United v Leeds United
Premier League - West Ham United v Leeds United
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Top sezonní karta přijde teď na 1200 liber, v přepočtu asi 34 tisíc korun. Je to o 520 liber méně než před rokem, i tak je nejdražší ve druhé lize.

Nejlevnější ale stojí jen 310 liber, tedy necelých devět tisíc korun. Laciněji se dá v soutěži pořídit jen na Lincoln (273 liber), QPR (275), Bolton (279) a Blackburn (299).

West Ham si slevy mohl dovolit i díky tomu, že druhou ligu hraje 24 týmů oproti 20 v Premier League, a tak manko vyrovnají příjmy ze čtyř domácích zápasů navíc.

Jen samotné zlevnění lístků by ale k rekordním prodejům permanentek podle britského listu The Sun nestačilo.

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Fanoušky však prý ke zteči pokladen vede i očekávání spojené se změnami ve vedení klubu.

V červnu totiž odstoupil z pozice předsedy David Sullivan, mezi příznivci silně nepopulární muž a terč jejich častých protestů a bojkotů.

Sedmasedmdesátiletý britský miliardář rezignoval, neboť se hodlá soustředit na boj proti obviněním, že v minulosti zneužíval své postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.

Bývalý podnikatel v pornografickém průmyslu a vydavatel novin je sice stále většinovým vlastníkem klubu, ale o klíčové podíly se teď odehrává boj, jehož součástí je i český spolumajitel West Hamu Daniel Křetínský.

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A ještě několik důvodů k optimismu mají fanoušci Hammers. Zatímco bezprostředně po sestupu to vypadalo na úprk největších hvězd a totální rozpad kádru, skutečnost nakonec nebyla tak hrozná.

Za 85 milionů liber sice skutečně odešel Mateus Fernandes do Tottenhamu a za 60 milionů zmizel do Saúdské Arábie Crysencio Summerville, ovšem ta nejdůležitější osoba zůstala.

Jarroda Bowena by okamžitě braly všechny kluby anglické velké pětky, kapitán týmu ovšem zůstává i po sestupu.

Přesvědčila ho schůzka s Křetínským v Praze, po níž Bowen podle The Sun souhlasil se snížením platu, aby klub vyhověl finančním pravidlům druhé ligy.

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Ušlý zisk mu West Ham vrátí v prémii za postup, a pokud návrat mezi elitu nevyjde, bude moci hvězda týmu odejít za babku. „Win-win pro obě strany,“ poznamenal deník k dohodě.

A pomohla i manželka, která Bowena rovněž přemlouvala k tomu, aby na jednu sezonu dal West Hamu šanci i ve druhé lize. Láska jeho života Dani je totiž dcerou populárního britského herce a fanatického fanouška Kladivářů Dannyho Dyera.

Zůstali i další důležití muži. Brankář Mads Hermansen, stoper Konstantinos Mavropanos, pravý bek Kyle Walker-Peters, na druhé straně obrany posila ze Slavie El Hadji Malick Diouf, o kterého byl také velký zájem z Premier League, a rovněž stálice Tomáš Souček.

Na lavičce setrval portugalský expert Nuno Espirito Santo. Mužstva se ujal v září, a přestože po trenérských přehmatech v podobě svých předchůdců Julena Lopeteguiho a Grahama Pottera dal tým jakž takž do kupy, pádu nezabránil.

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Přesto dostal důvěru, aby West Ham vrátil do Premier League. I kvůli tomu, že v roce 2018 dovedl k postupu Wolverhampton s ohromujícím ziskem 99 bodů.

Cestu zpět ale začali Kladiváři na trávníku tak nějak napůl. Ještě bez Součka, jehož stále trápí kotník zraněný na mistrovství světa, sice uhráli v v neděli v 1. kole na půdě rovněž exligového Burnley remízu 2:2, ještě v 83. minutě však měli dvoubrankový náskok…

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