West Ham překvapuje Anglii. Místo fatální rány nečekaně trhá rekordy

Když fotbalisté West Hamu sestoupili v květnu z anglické Premier League, ujal se podle jejich přezdívky Hammers pojem Hammergeddon. Jenže teď to vypadá, že žádný konec světa pro Kladiváře nenastal. Naopak.
Dluhy klubu z východního Londýna se odhadovaly na 100 milionů liber a padák z elitní – fotbalově i byznysově – anglické společnosti mu měl zasadit možná fatální ránu.
Zvlášť když se počítalo, že se pád do Championship promítne i do poklesu zájmu fanoušků.
Jenže se stal pravý opak.
West Ham na novou sezonu prodal přes 50 tisíc permanentek.
To je dokonce ještě o čtyři tisíce víc, než jich udal v zatím poslední sezoně v Premier League.
A vytvořil nový rekord v počtu prodaných sezonních vstupenek na druhou ligu, zatím nejvyšším číslem bylo 37 tisíc, na které se vyšplhal před deseti lety Newcastle.
Kladiváři se v minulé sezoně pyšnili průměrnou návštěvností na domácích zápasech 62 347 fanoušků, vyšší měl v celé Premier League pouze Manchester United.
A počet v ochozech zjevně moc neklesne ani v soutěži o úroveň níž. Na fantastických číslech prodeje permanentek se projevil i fakt, že klub sáhl ke snížení jejich ceny až o třicet procent.
Top sezonní karta přijde teď na 1200 liber, v přepočtu asi 34 tisíc korun. Je to o 520 liber méně než před rokem, i tak je nejdražší ve druhé lize.
Nejlevnější ale stojí jen 310 liber, tedy necelých devět tisíc korun. Laciněji se dá v soutěži pořídit jen na Lincoln (273 liber), QPR (275), Bolton (279) a Blackburn (299).
West Ham si slevy mohl dovolit i díky tomu, že druhou ligu hraje 24 týmů oproti 20 v Premier League, a tak manko vyrovnají příjmy ze čtyř domácích zápasů navíc.
Jen samotné zlevnění lístků by ale k rekordním prodejům permanentek podle britského listu The Sun nestačilo.
Fanoušky však prý ke zteči pokladen vede i očekávání spojené se změnami ve vedení klubu.
V červnu totiž odstoupil z pozice předsedy David Sullivan, mezi příznivci silně nepopulární muž a terč jejich častých protestů a bojkotů.
Sedmasedmdesátiletý britský miliardář rezignoval, neboť se hodlá soustředit na boj proti obviněním, že v minulosti zneužíval své postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
Bývalý podnikatel v pornografickém průmyslu a vydavatel novin je sice stále většinovým vlastníkem klubu, ale o klíčové podíly se teď odehrává boj, jehož součástí je i český spolumajitel West Hamu Daniel Křetínský.
A ještě několik důvodů k optimismu mají fanoušci Hammers. Zatímco bezprostředně po sestupu to vypadalo na úprk největších hvězd a totální rozpad kádru, skutečnost nakonec nebyla tak hrozná.
Za 85 milionů liber sice skutečně odešel Mateus Fernandes do Tottenhamu a za 60 milionů zmizel do Saúdské Arábie Crysencio Summerville, ovšem ta nejdůležitější osoba zůstala.
Jarroda Bowena by okamžitě braly všechny kluby anglické velké pětky, kapitán týmu ovšem zůstává i po sestupu.
Přesvědčila ho schůzka s Křetínským v Praze, po níž Bowen podle The Sun souhlasil se snížením platu, aby klub vyhověl finančním pravidlům druhé ligy.
Ušlý zisk mu West Ham vrátí v prémii za postup, a pokud návrat mezi elitu nevyjde, bude moci hvězda týmu odejít za babku. „Win-win pro obě strany,“ poznamenal deník k dohodě.
A pomohla i manželka, která Bowena rovněž přemlouvala k tomu, aby na jednu sezonu dal West Hamu šanci i ve druhé lize. Láska jeho života Dani je totiž dcerou populárního britského herce a fanatického fanouška Kladivářů Dannyho Dyera.
Zůstali i další důležití muži. Brankář Mads Hermansen, stoper Konstantinos Mavropanos, pravý bek Kyle Walker-Peters, na druhé straně obrany posila ze Slavie El Hadji Malick Diouf, o kterého byl také velký zájem z Premier League, a rovněž stálice Tomáš Souček.
Na lavičce setrval portugalský expert Nuno Espirito Santo. Mužstva se ujal v září, a přestože po trenérských přehmatech v podobě svých předchůdců Julena Lopeteguiho a Grahama Pottera dal tým jakž takž do kupy, pádu nezabránil.
Přesto dostal důvěru, aby West Ham vrátil do Premier League. I kvůli tomu, že v roce 2018 dovedl k postupu Wolverhampton s ohromujícím ziskem 99 bodů.
Cestu zpět ale začali Kladiváři na trávníku tak nějak napůl. Ještě bez Součka, jehož stále trápí kotník zraněný na mistrovství světa, sice uhráli v v neděli v 1. kole na půdě rovněž exligového Burnley remízu 2:2, ještě v 83. minutě však měli dvoubrankový náskok…
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