Měl pískat na MS, teď je po smrti. Sudí čelil vážnému podezření

Nizozemský fotbalový rozhodčí Rob Dieperink, který původně figuroval na seznamu arbitrů pro aktuální mistrovství světa, náhle zemřel. Bylo mu 38 let.
Oznámil to nizozemský fotbalový svaz KNVB, aniž by uvedl příčinu úmrtí. Podle nizozemských médií policie vyloučila cizí zavinění.
Dieperinka vyškrtla FIFA z nominace v květnu. Oficiální důvody nesdělila.
Stalo se tak ale poté, co média v dubnu informovala o tom, že Dieperinka zatkla v Londýně policie kvůli podezření ze sexuálního zneužití nezletilého chlapce. Případ ale nakonec zastavila kvůli nedostatku důkazů.
Dieperink obvinění odmítal. "Je mi nesmírně líto, že jsem byl nespravedlivě obviněn," řekl tehdy listu De Telegraaf.
S policií prý spolupracoval a o všem informoval mezinárodní federaci FIFA, evropskou UEFA i domácí svaz. KNVB tehdy rozhodl, že Dieperink nadále může řídit ligové zápasy.
"Jsem vděčný za podporu, kterou jsem dostal od KNVB. Je škoda, že se FIFA rozhodla mě na mistrovství světa nejmenovat, a samozřejmě jsem z toho zklamaný," citoval jej list.
Na MS v USA, Kanadě a Mexiku měl plnit funkci videorozhodčího. V domácí lize působil od roku 2017.
V roce 2024 byl součástí týmu videorozhodčích na mistrovství Evropy i na olympijských hrách v Paříži. UEFA jej pravidelně nasazovala na zápasy evropských pohárů.
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