Mbappé zahodil penaltu, ve druhé půli se ale vykoupil. Francie je v semifinále

Francie porazila ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2:0 a jako první postoupila mezi čtyři nejlepší týmy. Obhájci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. až 66. minutou, nejprve Kylian Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre, pojistku následně přidal Ousmane Dembélé. "Les Bleus" v úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly, nebo Belgičany.
Výběr trenéra Didiera Deschampse na šampionátu vyhrál i šestý zápas a v play off neinkasoval ani ve třetím duelu, před Marokem si poradil se Švédskem a Paraguayí. Francie si jako teprve třetí země v historii zahraje třetí semifinále za sebou. Dosud se to podařilo jen Brazílii (mezi lety 1994 až 2002) a Německu, které to dokázalo čtyřikrát v řadě (2002 až 2014).
Maroku nevyšla odveta za čtyři roky starou semifinálovou prohru na minulém MS v Kataru, kde Francouzům rovněž podlehlo 0:2. Maximem jednoho ze tří hostitelů příštího šampionátu zůstává čtvrté místo z roku 2022.
Země galského kohouta neprohrála ve vyřazovací části na MS v normální hrací době či prodloužení už 11 utkání za sebou. Před osmi lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty.
Deschamps na MS odkoučoval 25. zápas, čímž vyrovnal rekord Němce Schöna, jehož už překonal v počtu vítězství, kterých má aktuálně 20. V počtu startů se na něj mohl dotáhnout už dříve, kvůli úmrtí matky ale zmeškal poslední zápas ve skupině s Norskem. Postupem do semifinále si na šampionátu zajistil ještě dva zápasy, po turnaji lavičku "Les Bleus" po 14 letech opustí.
Francie od začátku dnešního utkání před 63.811 diváky dominovala. Už ve čtvrté minutě Bunú vyrazil Mbappého střelu na roh, z něhož poté marocký gólman zneškodnil Upamecanovu hlavičku. V semifinále před čtyřmi lety Francouzi udeřili v páté minutě, tentokrát se jim to nepodařilo. V 25. minutě stoper Mazráví fauloval ve vápně Mbappého a sám faulovaný hráč se postavil k pokutovému kopu. Než ho zahrál, uplynuly kvůli přezkoumání situace zhruba dvě minuty. Mbappé nakonec vyslal slabou střelu, kterou Bunú bez problémů chytil.
Poté Búaddí na vlastní polovině přišel zbytečně o balon, jenže Doué marockého brankáře neprostřelil. V nastavení první půle francouzský obránce Digne napálil břevno. Deschampsův tým měl v úvodním dějství o poznání navrch, naopak Maročané se v útoku k ničemu nedostali, skóre přesto zůstalo bezbrankové.
Po hodině hry se už stav změnil. Doué přiťukl míč Mbappému a ten povedenou ranou z hranice šestnáctky k tyči nedal Bunúovi šanci. Osmým gólem na turnaji se v čele tabulky kanonýrů dorovnal Messimu, v historickém pořadí na legendárního Argentince ztrácí jen gól. Mbappé po Messim jako teprve druhý hráč v dějinách pokořil hranici 20 branek na MS. Maročané ještě reklamovali, že francouzský záložník Rabiot hrál před úvodní trefou rukou, na skóre se ale nic nezměnilo.
Za dalších šest minut favorit definitivně rozhodl. Dembélé si navedl balon středem až k vápnu a přízemní ranou, na niž si Bunú sáhl, uspěl. Úřadující držitel Zlatého míče dal pátou branku na turnaji.
V 77. minutě Mbappé kvůli zranění odstoupil. Maročané se bez zraněného útočníka Saibarího ještě pokusili zápas zdramatizovat, Únahího střelu z dálky však Maignan vyrazil a Ajnáví hlavičkoval do boční sítě.
Čtvrtfinále (Boston):
Francie - Maroko 2:0 (0:0)
Branky: 60. Mbappé, 66. Dembélé. Rozhodčí: Tello - Belatti, Chade - Mastrangelo (video, všichni Arg.). ŽK: Diop (Maroko). Diváci: 63.811.
Francie: Maignan - Koundé (87. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne - Koné (71. Zaire-Emery), Rabiot - Dembélé, Olise, Doué (77. Barcola) - Mbappé (77. Mateta). Trenér: Deschamps.
Maroko: Bunú - Hakimí, Diop, Mazráví, Salá-Addín (74. Vahdí) - Búaddí (62. Amrabat), Ajnáví - Díaz (74. Jasín), Únahí, Channús (62. Rahimí) - Talbí (85. Sbáí). Trenér: Vahbí.
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