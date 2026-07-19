Mbappé poslal Messimu jasný vzkaz. Souboj o Zlatou kopačku rozhodne až finále

Francie sice padla s Anglií v přestřelce o bronz 4:6, Kylian Mbappé ale dvěma góly přenesl tlak na Lionela Messiho. O Zlaté kopačce tak rozhodne až finále.
Ani porážka Francie v divoké přestřelce s Anglií nezastavila Kyliana Mbappého.
Dvěma góly v utkání o třetí místo zařídil, že se pozornost fotbalového světa rázem přesunula k nedělnímu finále mezi Argentinou a Španělskem.
Vedle boje o titul se totiž rozhodne i o Zlaté kopačce pro nejlepšího střelce mistrovství světa.
Francouzi sice v Miami prohráli 4:6, Mbappé však znovu ukázal, proč je považován za jednoho z nejlepších útočníků současnosti.
Dvěma zásahy se dostal na deset branek a jako první hráč od Gerda Müllera na světovém šampionátu v roce 1970 dosáhl dvouciferného počtu gólů na jediném mistrovství světa.
Zároveň se s 22 góly osamostatnil na čele historické tabulky střelců světových šampionátů před Lionelem Messim.
Tím ale jejich vzájemný souboj zdaleka nekončí. Messi má totiž před sebou ještě finále proti Španělsku, a tedy posledních devadesát minut, případně prodloužení, aby Francouzovu výzvu přijal.
Scénář je přitom mimořádně atraktivní. Pokud argentinský kapitán vstřelí ve finále alespoň dvě branky, může Mbappého připravit o Zlatou kopačku.
Při rovnosti deseti gólů by totiž rozhodovalo první pomocné kritérium, kterým jsou asistence. A právě v nich má Messi navrch.
Pro Mbappého je ve hře další historický zápis.
Pokud Messi jeho náskok nesmaže, stane se vůbec prvním fotbalistou, který Zlatou kopačku na mistrovství světa získá podruhé. Poprvé ji ovládl na šampionátu v Kataru v roce 2022.
„Jsme zklamaní výsledkem, ale musíme být hrdí na to, jak jsme se po přestávce vrátili do zápasu,“ řekl Mbappé po utkání s Anglií. Přiznal zároveň, že Francii zlomil katastrofální první poločas, po němž prohrávala už 0:4.
Souboj obou ikon ale není jen o aktuálním turnaji. Messi a Mbappé už několik let určují světový fotbal a jejich rivalita dostává na americkém šampionátu další kapitolu.
Zatímco devětatřicetiletý Argentinec usiluje o pohádkové rozloučení se světovým šampionátem, o dvanáct let mladší Francouz potvrzuje, že éra po Messim a Ronaldovi už má svého hlavního kandidáta.
V jejich stínu trochu zůstávají další kanonýři. Jude Bellingham se gólem proti Francii posunul na sedm zásahů a vytvořil nový anglický rekord na jednom mistrovství světa.
Stejný počet branek má i Erling Haaland, přestože Norsko vypadlo už ve čtvrtfinále. O gól méně zaznamenali Harry Kane a Ousmane Dembélé.
Přesto je jasné, že celý fotbalový svět bude v neděli sledovat především dva muže. Mbappé už svou práci odvedl a může jen čekat.
Messi má poslední možnost odpovědět. Pokud se mu to podaří, dovede Argentinu k obhajobě titulu a zároveň Francouzi vyfoukne individuální trofej. Pokud ne, bude se po závěrečném hvizdu radovat alespoň jeho velký rival.
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