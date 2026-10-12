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Sport

Česko ho nabilo, jásají Skotové. Eso Rangers zvyšuje tempo a připomíná superhvězdu

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
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Když přišel zkraje letošního roku do Glasgow až ze třetí německé ligy, budilo to pochybnosti. Teď se však Ryan Naderi stává hlavní oporou slavných Rangers. V sobotu ve skotské lize dvěma góly sestřelil Kilmarnock a chvála na něj prší ze všech stran. Pomohly prý i čerstvě nabyté zkušenosti z české fotbalové reprezentace.

Ryan Naderi slaví gól v zápase Rangers proti Kilmarnocku.
Ryan Naderi slaví gól v zápase Rangers proti Kilmarnocku.Foto: Profimedia – Rangers FC / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Vytáhlý útočník, který se narodil v Německu české matce a bulharskému otci, naskočil v aktuální sezoně do sedmi ligových zápasů a vstřelil v nich čtyři góly.

U všech fanoušků Rangers výrazně stoupl na ceně už v září, kdy svou trefou rozhodl mimořádně sledované derby Old Firm proti Celtiku.

Sobotní domácí výhru 3:1 proti Kilmarnocku řídil dvěma brankami.

V patnácté minutě si ve vápně našel centr Jamese Penrice a suverénně zakončil hlavou. Na konci první půle pak zřejmě ramenem odrazil do sítě prudký balon od Djeidiho Gassamy.

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„Naderiho výkon, to byla absolutní masterclass. Naprosto dominoval ve vzduchu, zejména první gól byl lahůdkový,“ psaly fanouškovské stránky Rangers News.

Naderiho vyhlásily mužem utkání a ohodnotily známkou 9 z 10.

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„Je prostě nezastavitelný,“ oslavoval českého reprezentanta zase oficiální klubový účet na sociálních sítích.

Rangers vyhráli v lize pošesté v řadě a v tabulce jsou druzí o dva body za Celtikem. Po slabším úvodu sezony se zvedají i navzdory zraněním útočníků Chermitiho a Lawrence Shanklanda.

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Klíčovou roli v tom podle médií hraje právě Naderi.

„Během reprezentační přestávky si připsal své první dva starty za Česko a srší sebevědomím jako nikdy předtím. Jeho pracovní morálka ani v nejmenším nepolevila a jeho zakončení se neustále zlepšuje,“ vypíchl deník The Scottish Sun.

Česká reprezentace oslovila Naderiho v srpnu po zápasech Konferenční ligy proti Jablonci, v září se proces jeho naturalizace dotáhl a bezmála dvoumetrový útočník stihl v Lize národů zápasy ve Španělsku a Anglii.

V Oviedu díky své poctivosti skóroval, ale kvůli faulu Lukáše Červa jeho gól neplatil. A také ve Wembley zaujal hlavně neúnavným napadáním a tvrdou prací.

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Ostatně obětavost a presování vyzdvihovali i fanoušci na webu Rangers News právě po utkání s Kilmarnockem.

„Naderi tím udává tempo celé útočné řady,“ uvedly stránky.

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„Mně připomíná Thomase Müllera,“ přišel ve vysílání BBC s odvážným srovnáním bývalý kanonýr Rangers Peter Lovenkrands.

„Občas předvede věci, u kterých si říkáte: ‚Jak jen to udělal?‘ Jeho hra na první pohled možná nepůsobí dokonale esteticky, ale díky své netradičnosti dokáže vytvářet nebezpečné situace,“ pokračoval.

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Někdejší skotští reprezentanti James McFadden a Steven Thompson se nemohli shodnout, zda Naderi při svém druhém gólu proti Kilmarnocku přesně věděl, co dělá.

„Takové góly si člověk užije asi nejvíc. Prostě se postavíte do správného prostoru a pak je to o reakci,“ nadhodil McFadden.

„Nemyslím, že to bylo záměrné. Míč ho prostě trefil, když se mu snažil uhýbat, ne?“ namítl Thompson.

„Ať už to bylo štěstí, nebo ne, tohle jako útočník chcete,“ reagoval McFadden.

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Přínos českého útočníka si pochvaloval i trenér Rangers Derek McInnes: „Když budeme posílat míče do pokutového území, jak se nám to v prvním poločase dařilo, tak Ryan představuje pro soupeře velkou hrozbu.“

„Má za sebou několik skvělých týdnů a všichni mu to přejí. Potřebujeme útočníka, který bude v klubu pravidelně střílet góly,“ doplnil.

Mnozí příznivci Rangers na sociálních sítích pravidelně připomínají, že ještě vloni touto dobou hrál Naderi třetí německou ligu za Rostock.

Po přestupu do Skotska skóroval v devíti ligových utkáních jarní části minulé sezony jen jednou. Teď se ale zdá, že aktuální ročník může být pro 23letého rodáka z Drážďan průlomový.

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Sestřih zápasu Rangers - Kilmarnock (Naderiho góly v časech 0:35 a 2:45):

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