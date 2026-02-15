Přeskočit na obsah
Benative
15. 2. Jiřina
Sport

Mašina Lyonu jede dál. Šulc nahrával, Olympique vyhrál třináctý soutěžní zápas po sobě

ČTK

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize zvítězili 2:0 nad Nice a připsali si třináctou soutěžní výhru po sobě. Český záložník Pavel Šulc si připsal asistenci u prvního gólu Corentina Tolissa v nastavení úvodního poločasu.

Pavel Šulc během zápasu Lyon - Nice
Pavel Šulc během zápasu Lyon - NiceFoto: Profimedia
Svěřenci kouče Paula Fonsecy jsou v tabulce třetí a po 22. kole zvýšili náskok na čtvrtou Marseille na rozdíl pěti bodů.

Šulc od začátku sezony Ligue 1 zaznamenal už 10 branek. Nyní k nim přidal třetí asistenci, poté co centr Abnera Viníciuse prodloužil hlavou na zadní tyč na volného spoluhráče.

Bývalý hráč plzeňské Viktorie se výrazně podílel i na druhém gólu Lyonu. Šulc na pravé straně vyvezl míč z hranice vlastní poloviny a přízemním centrem jej poslal do vápna.

Odražený balon obrana Nice nedokázala odehrát do bezpečí, čehož využil Noah Nartey a ve třetím ligovém duelu v dresu Lyonu zaznamenal druhý gól.

Francouzská fotbalová liga - 22. kolo: Le Havre - Toulouse 2:1 (43. a 53. Soumaré - 45.+3 Sidibé), Lorient - Angers 2:0 (9. Pagis, 58. Makengo), Mety - Auxerre 1:3 (90.+4 Mbala - 4. vlastní Sané, 76. Sinayoko, 89. Danois), Lyon - Nice 2:0 (45.+1 Tolisso, 64. Nartey).

Tabulka:

1.

Lens

22

17

1

4

42:17

52

2.

Paris St. Germain

22

16

3

3

49:19

51

3.

Lyon

22

14

3

5

36:20

45

4.

Marseille

22

12

4

6

48:29

40

5.

Lille

22

10

4

8

35:31

34

6.

Rennes

22

9

7

6

34:35

34

7.

Štrasburk

22

9

4

9

36:29

31

8.

Monako

22

9

4

9

35:34

31

9.

Lorient

22

8

7

7

29:33

31

10.

Toulouse

22

8

6

8

32:26

30

11.

Angers

22

8

5

9

22:27

29

12.

Brest

22

7

6

9

29:34

27

13.

Le Havre

22

6

8

8

20:27

26

14.

Nice

22

6

5

11

27:40

23

15.

FC Paříž

22

5

7

10

26:39

22

16.

Auxerre

22

4

5

13

17:30

17

17.

Nantes

22

3

5

14

20:40

14

18.

Mety

22

3

4

15

22:49

13

