Mašina Lyonu jede dál. Šulc nahrával, Olympique vyhrál třináctý soutěžní zápas po sobě

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize zvítězili 2:0 nad Nice a připsali si třináctou soutěžní výhru po sobě. Český záložník Pavel Šulc si připsal asistenci u prvního gólu Corentina Tolissa v nastavení úvodního poločasu.
Svěřenci kouče Paula Fonsecy jsou v tabulce třetí a po 22. kole zvýšili náskok na čtvrtou Marseille na rozdíl pěti bodů.
Šulc od začátku sezony Ligue 1 zaznamenal už 10 branek. Nyní k nim přidal třetí asistenci, poté co centr Abnera Viníciuse prodloužil hlavou na zadní tyč na volného spoluhráče.
Bývalý hráč plzeňské Viktorie se výrazně podílel i na druhém gólu Lyonu. Šulc na pravé straně vyvezl míč z hranice vlastní poloviny a přízemním centrem jej poslal do vápna.
Odražený balon obrana Nice nedokázala odehrát do bezpečí, čehož využil Noah Nartey a ve třetím ligovém duelu v dresu Lyonu zaznamenal druhý gól.
Francouzská fotbalová liga - 22. kolo: Le Havre - Toulouse 2:1 (43. a 53. Soumaré - 45.+3 Sidibé), Lorient - Angers 2:0 (9. Pagis, 58. Makengo), Mety - Auxerre 1:3 (90.+4 Mbala - 4. vlastní Sané, 76. Sinayoko, 89. Danois), Lyon - Nice 2:0 (45.+1 Tolisso, 64. Nartey).
Tabulka:
1.
Lens
22
17
1
4
42:17
52
2.
Paris St. Germain
22
16
3
3
49:19
51
3.
Lyon
22
14
3
5
36:20
45
4.
Marseille
22
12
4
6
48:29
40
5.
Lille
22
10
4
8
35:31
34
6.
Rennes
22
9
7
6
34:35
34
7.
Štrasburk
22
9
4
9
36:29
31
8.
Monako
22
9
4
9
35:34
31
9.
Lorient
22
8
7
7
29:33
31
10.
Toulouse
22
8
6
8
32:26
30
11.
Angers
22
8
5
9
22:27
29
12.
Brest
22
7
6
9
29:34
27
13.
Le Havre
22
6
8
8
20:27
26
14.
Nice
22
6
5
11
27:40
23
15.
FC Paříž
22
5
7
10
26:39
22
16.
Auxerre
22
4
5
13
17:30
17
17.
Nantes
22
3
5
14
20:40
14
18.
Mety
22
3
4
15
22:49
13
